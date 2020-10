A importância de uma boa consultoria imobiliária para cuidar do aluguel do seu imóvel em Manaus

Uma das coisas mais comuns atualmente quando o assunto é aluguel de apartamento em Manaus é notar em placas em casas pelas ruas ou em anúncios na Internet informando o seguinte: “Vendo/alugo direto com o proprietário”. Ou seja, alguém que é dono de um imóvel pode negociar e realizar a locação do mesmo por conta própria, sem intermediários.

No entanto, essa não é uma tarefa simples. Com efeito, ainda que as pessoas te procurem e vão atrás de você, você ainda assim ficará encarregado de uma série de atividades que estão inclusas na locação e na administração desse imóvel.

Por conta desse e outros motivos, pode ser mais interessante e prático se recorrer a uma consultoria imobiliária para se responsabilizar pelo aluguel do seu imóvel. Continue lendo para entender o porquê.

Qual é a função de uma consultoria imobiliária na locação de imóveis?

A função de uma consultoria imobiliária é dar toda a segurança e a comodidade no processo de locação de imóveis de todas as modalidades, com o propósito de servir de intermediador desse relacionamento e assegurar os deveres e direitos de proprietários e inquilinos. O x da questão para haver a garantia desses direitos é o contrato de locação.

A consultoria imobiliária ficará responsável também por auxiliar o cliente com todas as obrigações pertinentes ao imóvel. É o corretor ou empresa de consultoria imobiliária que irá efetuar a pesquisa e analisará o mercado imobiliário como um todo e o imóvel em si, encaminhando todas essas informações para o cliente e tendo a capacidade de dizer se o momento é propício ou desfavorável para a locação ou se tal inquilino é apto ou não.

O consultor imobiliário irá elaborar toda a propaganda e publicidade a respeito do seu imóvel. Ele colocará o anúncio nos locais onde forem mais interessantes, a fim de captar mais público consumidor.

É ele que deverá atender as pessoas interessadas no imóvel, sanando todas as dúvidas que eles apresentarem, marcará as visitas ao local, cuidará de toda a documentação e parte jurídica, fará toda a negociação e acompanhará o empréstimo e cessão das chaves. Ele também se encarregará de receber o pagamento do aluguel e repassar a você.

O interessante é que antes de confiar no potencial locatário, ele realizará uma análise cadastral dessa pessoa, pegará todos os documentos fornecidos e fará uma avaliação cuidadosa e detalhada deles. Caso esteja tudo ok, o consultor então elaborará o contrato de locação, em conformidade com as leis brasileiras.

O contrato é uma parte essencial em todo esse processo. É nele que estarão previstas e devidamente regulamentadas todas as chances de situações pertinentes ao aluguel, desde a entrada no imóvel até o momento que o contrato for rescindido. As cláusulas, do mesmo modo que todos os elementos do aluguel de imóveis urbanos, precisam obrigatoriamente estar de acordo com a Lei do Inquilinato.

Quais são as vantagens de se contratar uma consultoria imobiliária?

As imobiliárias em Manaus possuem toda uma estrutura e equipe preparada, especializada e pronta para lidar com todo tipo de situações, sejam ela positivas ou conflituosas no decorrer do processo de aluguel de imóveis.

Uma boa parte dos conflitos que acontecem nesse relacionamento comercial são fruto sobretudo da falta de informação, de falhas sérias na comunicação e da carência de esclarecimento a respeito das normas que estão abrangidas no aluguel.

Por essa razão, o contato com uma consultoria imobiliária especializada no aluguel de imóveis ajuda a reduzir significativamente todos os problemas para inquilinos e proprietários, pois é ela que fará essa ponte entre os dois e tentará ajudar a resolver as coisas de forma amistosa. Tudo o que um consultor imobiliário faz é facilitar quaisquer ações e processos envolvidos, otimizando todas as atividades e permitindo que ambas as partes estejam satisfeitas.

É claro que para realizar todo esse trabalho o consultor imobiliário cobrará um determinado valor. No entanto, acaba compensando muito, por todo o trabalho que a consultoria cobre, o que te livra de perder tempo, dinheiro e de sofrer com estresse e coisas do gênero.

Como escolher a consultoria imobiliária apropriada para cuidar da locação?

Para assegurar que o seu imóvel e sua respectiva locação estejam em boas mãos, é preciso saber como escolher uma boa consultoria imobiliária. Afinal, você quer simplificar sua vida e torna-la mais tranquila, e não o contrário.

Um dos primeiros passos para selecionar uma boa empresa de consultoria imobiliária é observar se ela é ou não especializada na locação de imóveis. Pode soar bobagem em um primeiro momento, mas isso faz toda a diferença. Isso porque quando a companhia é especializada no assunto, ela estará na mão de pessoas que de fato entendem tudo a respeito do assunto e sabem perfeitamente como concretizar a locação do jeito certo.

Não custa nada também fazer uma boa pesquisa na Internet. Procure o maior número de consultorias possível. Veja se a empresa tem um site, leia todas as informações contidas lá. Ligue, mande e-mail, pergunte, questione.

Procure saber também a opinião de outros clientes dessa empresa de consultoria imobiliária. Veja a opinião de quem contrata ou já contratou a tal empresa. Esse “boca a boca” sempre ajuda a colher informações muito interessantes e importantes a respeito da companhia em questão.

Veja se há corretores credenciados lá e se a empresa atua em conformidade com as exigências da legislação brasileira. Se ela cumprir com louvor todos os requisitos, então é provável que seja uma empresa confiável, segura e idônea. Dessa forma, o seu imóvel estará em boas mãos.

É claro que você deverá volta e meia ficar de olho no processo de locação, afinal, é seu imóvel, seu patrimônio que está em jogo. Mas, no geral, com uma consultoria, você se livra de uma boa quantidade de trabalho.

Agora você entende melhor qual é o tamanho da importância de uma boa consultoria imobiliária para cuidar bem da locação do seu imóvel. Curta e compartilhe esse post em suas redes sociais!