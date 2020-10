Jack visita Feira da Compensa e defende fortalecimento do setor primário em Manaus

Tendo como sua principal linha de defesa menos gastos com a máquina pública e mais políticas públicas, o cientista político e candidato a vereadorJack Serafim (PSDB), esteve, neste domingo (18), conversando e conhecendo de perto a realidade dos feirantes e lojistas do Mini shopping e Feira da Compensa. Jack defendeu o fortalecimento do setor primário e o aproveitamento da matéria-prima e dos recursos naturais da região como forma de gerar mais oportunidades aos produtores manauaras e o fortalecimento da economia da capital amazonense.

“É preciso enxugar a máquina pública, para investir em mais políticas públicas. E devemos começar pela Câmara. Gastando menos com os vereadores, a Prefeitura de Manaus poderá investir mais no setor primário, criando novas feiras populares e incentivando o pequeno produtor. Manaus é o maior centro consumidor do Amazonas. Tem que ser também o maior centro produtor. Durante a pandemia foi o único setor que contratou mais do que demitiu, já que todos precisam de alimento. E, sem dúvidas, é o caminho para a geração de mais emprego e novas oportunidades”.

Reação

As defesas feitas por Jack foram amplamente aprovadas pelas pessoas alcançadas na atividade. Na opinião de Edmundo Silva, um dos feirantes mais antigo do Mini Shopping, a política de sempre fez estagnar o crescimento do setor no Amazonas, e a necessidade de representantes que se importam pelo setor é urgente.

“Esse Jack me fez lembrar a época em que os políticos nos inspiravam e realizavam bons feitos pela gente. Ele me fez crer que nós temos uma geração de bons nomes que podem transformar nossa realidade e a do setor para melhor. Se existir incentivo, a produção e escoamento poderão ser bem maiores, e assim poderia aumentar o número de empregos nas feiras e, consequentemente, ajudar no desenvolvimento econômico de Manaus. Ele com certeza nos encheu de esperança hoje”, afirmou.

Disputando pela primeira vez uma eleição com o número 45999, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Jack faz parte de uma nova geração de políticos com formação e experiência que devem marcar uma das maiores mudanças que a Câmara de Manaus já viveu. O candidato é oposição ao grupo político de Wilson Lima e buscou um partido fora do arco de alianças do governador.