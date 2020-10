Sem tempo na propaganda eleitoral, Chico Preto aposta em live nas redes sociais

Sem tempo durante a propaganda eleitoral na Tv e rádio, o candidato a prefeito de Manaus, Chico Preto (Democracia Cristã) tem realizado transmissões ao vivo diárias nas redes sociais para apresentar suas ideias aos eleitores.

Com forte atuação no Facebook e Instagram, Chico Preto apresenta todos os dias uma proposta nova para melhorar a cidade. Na avaliação dele, as pessoas têm recebido bem o conteúdo.

“Enquanto uns choram outros vendem lenços. Não tenho tempo na propaga eleitoral e estão me excluindo dos debates, mas tenho ido para rua conversar com as pessoas e todos dias estou nas redes sociais falando das nossas propostas. É assim que tem que ser. Não adianta ficar chorando o leite derramado”, afirma.