Em Coari, pesquisa Pontual mostra Adail Filho com 56% das intenções de voto

Segunda pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Pontual para a Prefeitura de Coari, divulgada nesta sexta-feira, 16, com exclusividade pelo Portal O Poder, mostra que o atual prefeito, Adail Filho (PP), candidato à reeleição, tem 56,0% das intenções de voto, se consolidando como favorito no pleito em reação aos demais concorrentes.

Na segunda posição na pesquisa vem o empresário Robson Tiradentes (PSC), com 15,9%, seguido por Orlando Nascimento (Avante), com 4,7% e, Luiz Vasquez, o Gordo (DEM), com 2,6%.

Com números bem abaixo aparecem Messias do Chora (PSL), com 1,6%; Lázaro Lopes (Podemos), 1,3%; Siborrel (DC), 1,0%; Dr. Cândido Honório (PV), 0,8%; Professor Alves de Coari (PCdoB), 0,8%; e, sem pontuar, Luciano de Farias (Pros), com 0,0%.

Os indecisos entre os entrevistados somaram 8,3% e os que votaram branco e nulo, 7,0%.

A pesquisa foi realizada no município entre os dias 9 e 12 deste mês, quando foram entrevistados 384 eleitores e está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-00980/2020. A margem de erro é de 5% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.