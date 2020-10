Prefeitura promove Dia ‘D’ de multivacinação e contra poliomielite em mais de 300 postos no sábado (17)

O Dia “D” de mobilização da campanha contra a poliomielite e de multivacinação, da Prefeitura de Manaus, marcado para o próximo sábado, 17/10, terá 135 postos fixos e 200 volantes, para atender crianças e adolescentes na faixa etária de zero até 14 anos, 11 meses e 29 dias. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa Manaus), será das 8h às 17h e a recomendação é para que seja apresentado o cartão de vacina na hora do atendimento.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, os postos fixos irão funcionar em unidades de saúde da rede municipal e os 200 postos volantes farão busca ativa para vacinação de crianças e adolescentes em locais de grande circulação de pessoas, como supermercados e shoppings. “A intenção é executar estratégias, que facilitem o acesso da população, para ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes”, explicou o titular da Semsa.

Na campanha contra a poliomielite, todas as crianças na faixa etária de um a quatro anos deverão receber uma dose da Vacina Oral contra Poliomielite (VOP). Para crianças de dois meses até 11 meses e 29 dias, os profissionais de saúde irão avaliar o cartão de vacina e verificar a necessidade de doses da Vacina Inativada contra a Poliomielite (VIP).

O Dia “D” também vai disponibilizar as seguintes vacinas: BCG, que previne a tuberculose; Pentavalente, contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e o vírus Haemophilus influenzae B; Rotavírus, contra a gastrointerite; Pneumocócica 10, que protege a pneumonia, meningite e otite; Meningocócica C; Meningocócica ACWY (para adolescentes de 11 e 12 anos); Tríplice viral, que previne sarampo, caxumba e rubéola; Varicela; Vacina HPV; Hepatite A; Dupla Adulto, contra difteria e tétano; e Febre Amarela.

Meninas e meninos poderão aproveitar a mobilização do sábado para a imunização contra o HPV (Papilomavírus humano), que é um vírus que pode causar câncer, como de colo do útero, vulva, vagina, pênis, ânus e orofaringe. A vacina contra o HPV é direcionada para meninas de nove a 14 anos e para meninos na faixa etária de 11 a 14 anos.

Campanha

A chefe da Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, enfermeira Isabel Hernandes, explica que a campanha foi iniciada no dia 5 de outubro, já ofertando as vacinas em 168 pontos de atendimento nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e rural de Manaus.

“A campanha seguirá até o dia 30 de outubro. Porém, o Dia ‘D’ de mobilização é uma estratégia a mais utilizada para ampliar o número de postos de vacina, atendendo a população em um sábado, quando pais e responsáveis que trabalham durante a semana terão uma nova oportunidade para proteger os filhos contra várias doenças. Também é importante que o cartão de vacina seja avaliado por um profissional de saúde, para garantir que o esquema de cada vacina foi finalizado de acordo com a faixa etária”, alerta a Isabel Hernandes.

A lista com o endereço dos 135 postos fixos que irão funcionar no Dia “D” pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br).