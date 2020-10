Amom quer Prefeitura investindo em parceria para o primeiro emprego

O candidato a vereador Amom Mandel (Podemos 19.111) quer ser a voz dos jovens na Câmara Municipal de Manaus. Sendo um dos candidatos mais novos a disputar o pleito, Amom diz que um dos graves problemas em Manaus é a falta de emprego e renda para os jovens. Segundo ele, mais de 70% dos manauaras entre 16 e 29 anos aptos ao trabalho estão desempregados na capital amazonense. “Muitos querem trabalhar, mas esbarram na falta de experiência e na falta de qualificação”, observou Amom.

Uma de suas propostas é fazer com que a Prefeitura faça parceria com as empresas das áreas de serviços, do comércio e indústrias para expandir as oportunidades para o primeiro emprego. “A Prefeitura tem poder de articular essas parcerias e os vereadores tem que assumir essa iniciativa como prioridade”, justificou.

Amom defende ainda que a Prefeitura, em parceria com os Governos estadual e federal, invista na implantação de polo tecnológico em Manaus, atraindo empresas de software, games e semicondutores. “Essas empresas empregam um forte contigente de jovens e isso pode ser um grande polo empregador num futuro breve”, aposta o candidato a vereador. “Precisamos pensar mais estrategicamente para impulsionarmos nossa economia e assim gerarmos mais empregos e renda na nossa cidade”, destacou.

Amom defende ainda maior incentivo ao empreendedorismo, às startups para ampliar as oportunidades ao público jovem. Na outra ponta, Amom quer a ampliação da bolsa universidade para atender a demanda com 100% de desconto, com cursos que atendam às necessidades do mercado de trabalho. “Temos que atuar também para qualificar a mão de obra jovem e essa é uma de minhas bandeiras”, disse.