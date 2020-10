Samsung lança campanha para as TVs QLED 2020: é mais que ver, é sentir

A partir de hoje, estarão disponíveis na programação de canais da TV aberta e por assinatura os filmes da mais nova e importante campanha da Samsung para o segmento de TVs neste ano. As peças falam sobre o nível de excelência elevado que as QLED 2020 proporcionam e o quanto os produtos oferecem para aquele consumidor exigente que sempre quer mais e se preocupa com os mínimos detalhes. A linha QLED é feita para quem busca mais do que ver, ela é feita para quem quer sentir.

“As QLED representam o trabalho de perfeição da Samsung para oferecer o mais elevado padrão de qualidade de imagem e som, design e conectividade. Fazer uma campanha que transmitisse esses valores foi um grande desafio e agora estamos orgulhosos com o resultado. É nossa principal ação de marketing para as TVs em 2020 e reflete todas as sensações e o poder que as QLED apresentam ao consumidor”, afirma Patrícia Pessoa, Diretora de Marketing da Divisão de Consumer Electronics da Samsung Brasil.

Os filmes foram idealizados pela agência Leo Burnett e pela produtora Rebolucion. Ao todo, são três vídeos. O primeiro tem 45s e será focado nas sensações provocadas pelas TVs QLED 2020: com elas, o consumidor pode ver mais com os Pontos Quânticos1, que entregam cores mais realistas, ouvir mais, com a tecnologia de Som em Movimento, que faz o som acompanhar os objetos nas cenas, sentir mais com a borda infinita e poder mais com os recursos de conectividade, como o SmartThings2, que permite o controle de outros produtos inteligentes – o aspirador robô VR7200, por exemplo, aparece para exemplificar esse conceito de connected living.

Esse primeiro filme, na sequência, será apresentado em uma versão mais compacta, de 30s, reforçando as mesmas mensagens. Já o terceiro vídeo da campanha, novamente com 30s, mostrará outros diferenciais das QLED 2020, a TV feita para quem quer mais: dez anos de garantia contra o efeito burn-in3 e a presença de múltiplos assistentes de voz4, como Bixby e Alexa, e do Modo Ambiente 3.05, que permite ao usuário escolher imagens e planos de fundo que se aliam ao design das QLED para oferecer uma decoração sofisticada.

Todas essas características e toda essa busca pelo sentir são transmitidas também pela poderosa trilha sonora dos filmes. A canção “Every Breath You Take”, em uma versão moderna e sensível, ajuda a despertar emoções de um público que cresceu conhecendo a música e que hoje busca as melhores experiências e sensações da vida. Ou seja, tudo o que a QLED pode entregar.

“A combinação de takes e da trilha sonora consegue expressar todo o poder das QLED. Elas são TVs diferenciadas que atendem aos desejos dos consumidores mais exigentes, perfeccionistas e que buscam experiências mais intensas. Cada movimento, cada sensação importa. É um convite para que as sensações estejam sempre afloradas”, destaca Patrícia Pessoa.

Para mostrar que as QLED 2020 proporcionam a melhor experiência ao assistir TVs, a Samsung organizou também ações digitais nessa campanha – em parceria com as agências FBiz e Blinks -, que já estão disponíveis desde o último dia 5. Um hotsite super interativo foi criado para que o consumidor possa conhecer detalhes dos modelos em 360° e analisar reviews feitos pela mídia especializada. Além disso, há um link direto para a loja online da Samsung, que disponibilizou frete grátis para a região Sudeste como forma de reforçar a campanha. Peças de digital, site e vitrines das lojas foram criadas e desenvolvidas para despertar a percepção dos consumidores e mostrar com sensibilidade tudo o que essa categoria de produtos entrega.

Outra maneira de mostrar às pessoas todas as sensações que as QLED são capazes de gerar foi convidando um seleto grupo de influenciadores e celebridades para receber os produtos e testá-los no dia a dia. Rômulo Estrela, Lethicia Bronstein, Patife, Camila Coutinho e Rodrigo & Beta produzirão conteúdos especiais sobre as TVs feitas para quem sempre busca as melhores experiências da vida, se preocupa com os mínimos detalhes na hora de decorar a casa e quer uma nova forma de comandar as atividades do dia a dia.