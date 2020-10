Faça a Coisa Certa: campanha digital orienta crianças sobre uso seguro e correto de elevadores durante o mês de outubro

As crianças estão mais tempo em casa, devido às medidas de prevenção para conter a propagação da Covid-19. Neste cenário, é ainda mais importante reforçar as medidas de segurança no uso do elevador, equipamento presente no dia a dia de quem mora em condomínio.

Além das atitudes preventivas que devem fazer parte da rotina, novas medidas passaram a integrar o sobe e desce dos pequenos. Por conta dos novos protocolos de saúde e de etiqueta respiratória é fundamental o uso de máscaras e a higienização das mãos antes e após sair do elevador; além disso, sempre que possível, é recomendado aguardar o elevador com menor quantidade de passageiros.

Para orientar as crianças de 6 a 12 anos e conscientizar os pais e responsáveis sobre como usar de forma correta e segura os elevadores, acontece neste mês de outubro, a 13ª edição da ação Faça a Coisa Certa. Idealizada pela empresa thyssenkrupp Elevadores, a ação ocorre tradicionalmente em parceria com shopping centers do país e nos últimos oito anos mais de 200 mil crianças foram impactadas. Com os novos protocolos de ocupação destes empreendimentos, este ano as atividades presenciais migraram para o digital, assim as crianças podem receber as orientações sem sair de casa.

Com a finalidade de engajar os pequenos, o destaque da ação é o aplicativo Faça a Coisa Certa, jogo para baixar no celular ou tablet e disponível nas versões iOS e Android. O game possibilita a imersão em um conteúdo informativo de forma divertida, buscando reforçar a atenção para as dicas de segurança. Outros materiais também estão disponíveis para auxiliar no processo educativo em casa, como os vídeos que ensinam a usar corretamente os equipamentos e o gibi “Super Zero e Segurita em busca da segurança”, disponível para download, no qual os super-heróis da ação ensinam as crianças de forma lúdica sobre o que é certo e errado.

“Há 13 anos promovemos em outubro, mês das crianças, um dia D de conscientização pelo país com o objetivo de levar informações sobre práticas seguras no uso de nossos equipamentos. Este ano, desenvolvemos uma campanha digital, pois acreditamos no poder de transformação, por meio das crianças que são agentes multiplicadores”, ressalta Helder Canelas, Head de Serviços da thyssenkrupp Elevadores para a América Latina.

Atitudes seguras

É comum, as crianças criarem situações que parecem brincadeira dentro do elevador, como apertar vários botões, chamar o elevador mesmo sem precisar, esconder-se do amigo descendo em outro andar para depois fugir pelas escadas, entre outras.

Mas, o elevador não é lugar para brincar e como não tem essa percepção, a criança pode ficar exposta diante de um fato inesperado, como queda de energia, principalmente quando um adulto não está por perto. Por isso, seguir as orientações de segurança é o melhor caminho para a prevenção.

Em algumas cidades, crianças menores de 10 anos só podem usar os elevadores se estiverem acompanhadas de um adulto, em conformidade com leis municipais. Independente do aspecto legal, algumas orientações são importantes para uma relação segura com o elevador.

Acesse os conteúdos da ação: https://www.thyssenkruppelevadores.com.br/faca-coisa-certa