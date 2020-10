Thiago Botelho promete levar conscientização política a bairros de Manaus

O candidato a vereador de Manaus Thiago Botelho (Democracia Cristã) afirma que sua primeira ação após eleito será realizar um projeto itinerante de conscientização política nos bairros da cidade. A ideia, de acordo com ele, é contribuir com o amadurecimento do eleitor manauara e consequentemente elevar o nível dos representantes eleitos.

Segundo o candidato, o projeto será custeado pelos próprios colaboradores de seu gabinete e realizado aos finais de semana.

“Esse é meu projeto número um. Se existe político corrupto e descompromissado com a causa pública ocupando cadeira no parlamento não é culpa só dele. Se ele está lá dando mau exemplo é porque alguém votou nele. Para limpar a política não é preciso focar nos maus políticos, mas sim na conscientização dos eleitores”, destaca.

O candidato ganhou visibilidade postando vídeos sobre política nas redes sociais. Como jornalista, foi editor-chefe de esporte e política no Jornal Amazonas Em Tempo, coordenador de jornalismo da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e recentemente foi assessor parlamentar do vereador Chico Preto.

Perfil

Thiago Botelho é manauara, tem 33 anos, é casado com Juliana Botelho e pai de Estevão Botelho, de 3 anos. É jornalista de formação e aluno do Curso Online de Filosofia (COF) do professor Olavo de Carvalho.