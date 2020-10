Chico Preto defende nova licitação para o transporte coletivo: ‘não dá para manter essas empresas’

O candidato a prefeito de Manaus pelo Democracia Cristã, Chico Preto, defende uma nova licitação para o transporte coletivo. De acordo com ele, é impossível ter um serviço de qualidade com as mesmas empresas que operam o sistema atualmente.

“É como querer montar uma D-20 num chassi de fusca, ou seja, é impossível”, afirma.

Na avaliação do candidato, que é vereador da cidade, é necessário privilegiar o transporte de grandes distâncias e dotar os bairros de ônibus menores, com melhor acessibilidade nas ruas estreitas das comunidades.

“É preciso fazer uma nova licitação privilegiando o transporte de grandes distâncias, entendendo que o povo mudou seu comportamento. Em pequenas distâncias as pessoas estão usando Uber e outros modais, e a Prefeitura tem que estar atenta à isso para aprimorar o serviço ofertado. Nos bairros, tem que ter ônibus menores para retirar os coletivos grandes que rodam em ruas estreitas dos bairros da cidade, prejudicando o transito e a mobilidade nas comunidades”, conclui.

Cobranças

Como vereador de Manaus, Chico Preto foi uma voz firme na cobrança de melhorias no transporte coletivo da cidade. Ele foi o único parlamentar a denunciar que cerca de R$ 250 milhões que deveriam ser destinados para a renovação da frota sumiram e não foram usados para a aquisição de novos ônibus.

Além disso, Chico Preto foi autor de um Projeto de Decreto Legislativo que teve o intuito de sustar o aumento da passagem de R$ 3 para R$ 3,80 em março de 2017. A matéria, no entanto, foi rejeitada pelo plenário e o reajuste foi efetuado.