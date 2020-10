Aleam estende prazo para exames do Outubro Rosa até o final do ano

A Diretoria de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) deve manter excepcionalmente neste ano de 2020 a parceria com a Clínica Uroclin para além do mês de outubro a fim de atender todas as servidoras e dependentes que desejarem fazer exames de imagem e consultas relacionados à saúde da mulher.

Isso porque, com a necessidade de diminuir aglomerações para se evitar a propagação do novo Coronavírus, a Diretoria priorizou neste mês de outubro o atendimento de mulheres que apresentaram histórico de alterações em exames nos anos anteriores, como explicou o Diretor do Centro Médico, Arnoldo Andrade. “Este ano, nós optamos por resguardar a saúde tanto dos nossos servidores, os quais muitos apresentam comorbidades, quanto das mulheres que viriam ao Centro Médico realizar exames e passar por consultas, por isso tivemos um número reduzido de atendimentos nessa área de Outubro Rosa, com 36 mulheres atendidas nesse primeiro momento, que são aquelas que merecem uma maior atenção da nossa parte porque já apresentaram em anos anteriores, alterações em seus exames”, explicou.

Porém, o Diretor ressalta que os atendimentos vão continuar ao longo dos meses e por isso ainda podem ser requisitados pelas servidoras e pelos servidores com dependentes mulheres que tenham interesse no pacote de exames oferecido pela Assembleia. “A nossa ginecologista que atende no Centro Médico vai continuar, uma vez por semana, com os atendimentos relacionados ao Outubro Rosa, até mesmo porque esse é um mês simbólico, mas o cuidado e a prevenção devem prevalecer permanentes. Então, a nossa parceria com a Clínica Uroclin vai continuar e quem ainda tiver interesse na adesão do nosso pacote de exames ainda poderão fazê-la”, afirmou.

Como aderir

O cadastro para adesão do pacote de exames pode ser feito por servidoras e servidores homens com dependentes mulheres mediante autorização do desconto de R$ 300 em duas parcelas de pagamento em folha salarial. Os exames incluem o preventivo, ultrassonografias de mama, transvaginal e tireoide, além da consulta com médico ginecologista. Mais informações estão disponíveis através dos telefones 3183-4574 ou 3183-4572.