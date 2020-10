Gestão David vai monitorar a qualidade do ar e despoluir igarapés

Educação ambiental continua nas escolas, Guarda Municipal Ambiental, “Guardiões dos Igarapés” estão entre as propostas para o Meio Ambiente

Implantação de um sistema de monitoramento da qualidade do ar em Manaus para aferir o índice de poluição atmosférica das áreas urbanas da cidade e a criação da guarda municipal ambiental para garantir a efetividade dos programas ambientais que vão ser colocados em prática a fim de transformar a capital do Amazonas em uma cidade sustentável, essas são algumas das medidas previstas no programa “A Manaus que eu quero”, do Plano de Governo da gestão David Almeida (Avante) e Marcos Rotta (Democratas).

Defensor das causas ambientais, David Almeida quer, a partir de janeiro de 2021 – conquistando neste ano a eleição para a Prefeitura de Manaus -, aprimorar os mecanismos de conservação, preservação, defesa e qualidade ambiental.

Ao lado de Rotta, ele pretende ampliar o tratamento de resíduos (sólidos e líquidos) e fomentar o seu reaproveitamento, bem como fortalecer as ações de proteção à biodiversidade, de preservação da floresta e de exploração sustentável dos recursos hídricos. “Nós vamos construirbcom o setor privado a agenda estratégica de desenvolvimento sustentável de Manaus”, explica David.

Desafios

O candidato a prefeito pela coligação Avante Manaus reconhece que são muitos os desafios atuais registrados na capital, que abriga um dos polos industriais mais avançados do país, mas acredita que é possível “colocar Manaus no caminho certo e seguro” a partir de janeiro de 2021, com planejamento e execução de iniciativas pautadas em conceitos de sustentabilidade e inovação, na questão da preservação ambiental.

“Nós também vamos realizar estudos para identificar as técnicas mais adequadas para despoluir os igarapés da nossa cidade de Manaus. Simultaneamente, vamos criar os ‘Guardiões dos Igarapés’, ou seja, ensinar os benefícios da preservação ambiental e como podemos ganhar dinheiro com os resíduos”, disse David.

Educação ambiental continuada

Para neutralizar os efeitos negativos do passivo ambiental herdado de outras gestões, a partir de janeiro de 2021, David também vai desenvolver com a iniciativa privada um programa de educação ambiental continuada nas escolas, espaços culturais e de convivência com a família, comércios, indústrias e outras instituições.

“Vamos inovar, remunerando a sociedade em ações de preservação ambiental, como evitar jogar lixo em áreas públicas e igarapés, na coleta seletiva, na redução de resíduos e tantas outras”, explica o candidato.

Ao falar sobre as experiências exitosas, existentes em Manaus na área da coleta seletiva, David adianta que, na sua eventual gestão, a Prefeitura de Manaus vai procurar ampliar essas experiências com uma política de gestão de resíduos sólidos fundamentada no consumo consciente, para reduzir os descartes, na ampliação da coleta seletiva e na geração de renda aos catadores, a partir do reaproveitamento e reciclagem de resíduos.