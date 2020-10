David e Marcos Rotta vão construir viaduto na Bola do Produtor

Uma das ações previstas no Plano de Governo, do candidato a prefeito de Manaus pela coligação Avante Manaus, David Almeida (Avante), é a construção de um viaduto na rotatória do Produtor, na Zona Leste da cidade, para eliminar os conflitos registrados no trânsito naquela área, bem como para acabar com os congestionamentos, nas horas de rush.

A iniciativa faz parte do planejamento das novas ligações viárias estruturantes para dar mais fluidez e agilidade ao trânsito da cidade. Elas passam pela construção do corredor de ligação no eixo Norte e Sul, bem como pelo novo eixo Leste e Oeste – para unir a Avenida do Turismo com a Desembargador João Machado -, e da integração da avenida das Torres com o Distrito Industrial, ligando a Governador José Lindoso com a General Rodrigo Otávio e a Avenida Açaí.

Entre as medidas contidas no programa “Manaus Móvel” destacam-se, ainda, o alargamento de trechos de algumas avenidas de Manaus e a implantação de sistemas inteligentes de semáforos, inicialmente, nos corredores de ônibus da área central da cidade.

De acordo com David Almeida, para dinamizar a implantação dos projetos de mobilidade urbana, o programa “Manaus Móvel” foi dividido em dois grupos: os de baixo ou médio custo e os de alto custo e prazos mais longos.

Objetivos

Segundo David, o programa prevê a organização dos estacionamentos públicos e privados da cidade, bem como a realização de estudos para adoção de mão única em vias urbanas, além da padronização e modernização da sinalização viária. “O programa também vai priorizar a implantação de um Sistema Inteligente de Semáforos (Sisman) nos corredores de ônibus, inicialmente, na área central, e depois será levado para a área do Adrianópolis, Boulevard, Vieiralves e Cachoeirinha”, explica.

Também estão previstas as obras de alargamento das avenidas André Araújo e Efigênio Sales – trecho entre o viaduto Miguel Arraes e Via Láctea -; da rua Humberto Calderaro (antiga Paraíba) – no trecho entre a rua Belém e a André Araújo; além da avenida Djalma Batista – no trecho entre a Unip e a rodoviária -; bem como da avenida Torquato Tapajós – no trecho entre o conjunto Santos Dumont e o José Henriques -, além da avenida Desembargador João Machado – no trecho entre a Constantino Nery e Constantinopla.

“Vamos implementar projetos e ações destinadas a melhorar o problema da mobilidade urbana na cidade e reduzir os tempos de transporte e custos logísticos, bem como para aprimorar a pavimentação das vias urbanas e ampliar o uso de transportes públicos e alternativos”, ressalta David.

O candidato ressaltou a experiência de seu vice como secretário municipal de Infraestrutura, na Prefeitura de Manaus, para ajudar no andamento das obras de infraestrutura e mobilidade urbana. “Para cuidar de Manaus é necessário ter experiência com a coisa pública. Eu tive essa experiência, como governador do Amazonas, e o Rotta como secretário de Infraestrutura. Juntos nós vamos conseguir dar as soluções que a nossa cidade precisa”, disse David.