Wenderson Monteiro reassume a Funasa no Amazonas

Wenderson Monteiro foi reconduzido ao cargo de superintendente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), no Amazonas. O gestor retorna à direção da autarquia Federal após 50 dias de afastamento. A portaria de nomeação n. 4.547 estava autorizada pelo Palácio do Planalto desde o dia 28 de setembro e foi publicado na madrugada desta quinta-feira (8), no Diário Oficial da União (DOU).

O ex-deputado estadual Mário Barros assumiu a autarquia Federal por pouco mais de um mês, sem grande destaque. Wenderson Monteiro esteve à frente da Funasa desde outubro de 2015, é reconhecido no meio político do Estado, principalmente entre os prefeitos do interior.