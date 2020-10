Em ação alusiva ao Outubro Rosa, Centec incentiva a autoestima na mulher

Assim como ir ao salão de beleza ou a uma loja de moda, fazer exames de mamografia e preventivo também deve estar na lista de prioridades da mulher moderna. Afinal, mulher que se ama, se cuida. Essa é a mensagem que Centro de Ensino Técnico (Centec) visa passar em sua nova ação alusiva à campanha Outubro Rosa, cujo lema adotado este ano foi #ame-se: declare seu amor por você.

A programação, envolvendo estudantes, professores e o público em geral, inicia nesta sexta-feira (9) e segue até o fim do mês, com diversas atividades focadas na conscientização do público feminino sobre a importância do diagnóstico precoce para o câncer de mama e colo de útero. Devido à pandemia, porém, a programação – gratuita – foi adaptada a um formato mais online, por meios de workshops e lives nas redes sociais do Centec, além das plataformas do Google Meet e Zoom.

A abertura será às 16h, em uma live especial com a participação da enfermeira Patrícia Saraiva e de Oriona Ohse, presidente e fundadora do Grupo de Apoio às Mulheres Mastectomizadas da Amazônia (Gamma). “Vamos reforçar a importância de declarar o amor por si própria, buscando conscientizar nossas espectadoras a respeito dos exames como forma de prevenção”, destaca a professora Viviane Melo, que atuará como mediadora na live.

Outro destaque na programação Centec Rosa é a live sobre “Rádio Diagnóstico por imagem em Radiografia’, programada para o dia 14, às 16h, quando profissionais da área estarão explicando como funciona o procedimento e tirando dúvidas a seu respeito. Já na segunda quinzena do mês o destaque fica por conta dos workshops sobre maquiagem e beleza para mulheres mastectomizadas e lives sobre como manter a autoestima mesmo diante das adversidades.

Engajada na causa, a direção do Centec lamenta as últimas projeções do Instituto Nacional do Câncer (Inca) para o Amazonas, onde, segundo levantamos, 700 casos novos de câncer do colo de útero serão registrados em 2020, sendo 580 somente na capital Manaus. Os dados sobre o câncer de mama também não são bons. Serão pelo menos 450 novos casos até o fim deste ano. Além disso, o instituto estima em torno de 17 mil mortes para mulheres de todo o Brasil em 2020.

Ação especial

Além da parte informativa, a ação Centec Rosa também contará com uma campanha de doação de lenços, destinados às mulheres assistidas pela Fundação Centro de Controle de Oncologia (Fcecon) e o Grupo de Apoio às Mulheres Mastectomizadas da Amazônia (Gamma). “Tanto os alunos e professores da instituição quanto o público externo poderão doar”, informa a coordenadora de marketing da escola, Driele Cazumba. As doações serão recebidas na coordenação pedagógica do Centec, localizado na avenida Djalma Batista, 646, do dia 13 de outubro até o fim do mês.

E como qualificação também ajuda na autoestima, a escola está com uma promoção especial para mulheres: matrículas por R$ 29,90 até 31 de outubro.

Driele ressalta que a programação completa do Centec Rosa pode ser consultada no site e redes sociais da instituição.