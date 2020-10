Reviravolta: Com 48,23% das intenções de voto, Peixotinho deve ser eleito prefeito em Novo Aripuanã

O Portal do Amazonas teve acesso à uma pesquisa interna de intenções de voto para a Prefeitura em Novo Aripuanã que apontam que o candidato Júnior Peixotinho (PSC) deverá desbancar o atual prefeito Jocione Souza (PSDB). O novo cenário apresentado pelo estudo, feito recentemente, aponta uma reviravolta na corrida pelo cargo de prefeito do município.

De acordo com os números, Júnior Peixotinho teve amplo crescimento e tem 48,23% das intenções de votos. Já Jocione, atual prefeito tem 42,73%. A diferença entre os candidatos pode crescer ainda mais para ambos os lados no decorrer da campanha eleitoral, que começou há pouco mais de uma semana. Arley Santana (PSD) tem 4,86% e Vanderly Reis (Cidadania) tem 4,18% das intenções de voto.

A pesquisa, que escutou 1.315 pessoas no último final de semana, foi feita para consumo interno e não teve registro no Tribunal Regional Eleitoral (TER). A certeza é de que o nome do próximo prefeito ainda não foi definido pela população de Novo Aripuanã, porém Junior Peixotinho parece ser o favorito no gosto popular.