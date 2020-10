Jornalista de direita, Thiago Botelho busca uma vaga na Câmara Municipal

Pela primeira vez disputando uma eleição, o jornalista Thiago Botelho (Democracia Cristã) aposta no público da direita para conquistar uma das 41 cadeiras da Câmara Municipal de Manaus (CMM). Conservador e aluno de Olavo de Carvalho, como sempre gosta de ressaltar, o candidato de 33 anos tem usado as redes sociais como plataforma de campanha e abriu mão do Fundo Eleitoral.

Ele explica que, uma vez eleito, sua atuação será em três frentes: defesa de valores cristãos e de família; liberdade econômica; e transparência e combate à corrupção.

“Esse tripé marcará minha trajetória na Câmara Municipal de Manaus a partir de 2021. É assim que vejo a política e foram essas bandeiras que me fizeram conquistar um número significativo de seguidores nas redes sociais”, afirmou.

O candidato destaca, ainda, que se preparou por cinco anos para se sentir apto a disputar esta eleição.

“Ao contrário do jornalista que se tornou governador, eu não estou aqui por acaso. Me preparei e chegando na Câmara sei exatamente o que devo fazer e como me posicionar. Fui assessor do vereador Chico Preto por quase dois anos e pude vivenciar na prática aquilo que estudei nos livros. Foi um grande aprendizado”, disse.

Perfil

Thiago Botelho é manauara, tem 33 anos, é casado com Juliana Botelho e pai de Estevão Botelho, de 3 anos. É jornalista de formação e aluno do Curso Online de Filosofia (COF) do professor Olavo de Carvalho.

Foi editor de esporte e política do Jornal Amazonas Em Tempo, coordenador de jornalismo da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e recentemente assessor parlamentar na Câmara Municipal de Manaus.