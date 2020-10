Assembleia Legislativa analisa 43 propostas e zera pauta de votação

Os deputados estaduais analisaram, nesta terça-feira (6), 43 propostas. A maior pauta de votação desde o início da pandemia do Covid-19. Um total de 41 projetos foram aprovados, entre eles matérias do Governo do Estado e de autoria dos parlamentares voltados à segurança pública, meio ambiente, saúde e proteção animal.

Por unanimidade, os deputados estaduais aprovaram o Projeto de Lei Nº 407/2020, do Governo do Estado, que isenta o ICMS de produtos utilizados no combate ao coronavírus, doados à Justiça Eleitoral durante as eleições municipais deste ano. Outro projeto aprovado foi o que altera para Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), a nomenclatura da Delegacia Interativa da Polícia Civil do Amazonas (PCAM), e adequa sua estrutura à legislação federal.

Pauta limpa

“Com essa votação nós iniciamos essa segunda semana de outubro com a pauta limpa e a população tendo a certeza de que a Assembleia Legislativa está em sintonia com o povo do Amazonas” informou o presidente da Casa, deputado Josué Neto (PRTB).

Proteção animal e meio ambiente

Os parlamentares aprovaram o PL Nº 463/2019, da deputada Joana Darc (PL), que proíbe a retirada de penas e plumas de toda espécie de ave viva, a produção e comercialização de produtos que as utilizem, por pessoa física ou jurídica. E ainda o PL Nº 572/2019, que proíbe pessoas que cometeram maus tratos a animais de obter novamente a guarda do animal agredido ou de outros animais.

O PL Nº 688/2019, que proíbe, no Amazonas, o fornecimento de canudos confeccionados com material plástico, de autoria do deputado Serafim Corrêa (PSB), também foi aprovada no Poder Legislativo.

Segurança

Na área de segurança, os deputados aprovaram o PL Nº 547/2019, de autoria do deputado Cabo Maciel (PL), que prevê horário especial de trabalho para o policial militar estudante e bombeiro militar estudante, regularmente matriculado e cursando em estabelecimento de ensino superior no Estado.

Título

A Aleam também aprovou a concessão de Título de Cidadão do Amazonas, ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, por assegurar o início das obras de recuperação da BR-319 e firmar compromisso com a sua conclusão. O título foi proposto pelos deputados Josué Neto e Fausto Júnior, ambos do PRTB.

Mais projetos

Foram aprovados ainda: