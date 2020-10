Importadora de vinhos exclusivos chega a Manaus

Empreendimento oferecerá ao público e a empresas, carta de rótulos únicos, no Brasil

Com sede em Brasília e filial nos Estados Unidos e na Europa, a Del Maipo Importadora, inaugura em Manaus, a Del Maipo Norte, que irá oferecer a empresas e clientes de toda a região, rótulos de vinhos exclusivos de todo o mundo. A empresa faz o lançamento, nesta segunda-feira (5), para empresários locais e, na terça-feira (6), para a imprensa. A Del Maipo Norte tem como sócios os irmãos Filipe, Adriel e Adriely Sarkis, que detém a exclusividade de distribuição, para abastecer todos os estados.

Na extensa carta, os clientes poderão encontrar vinhos de vários países, mas o destaque fica por conta dos vinhos franceses dos principais Chateau de Bordeaux. “Além dele, desenvolvemos o Bordeaux Premium, uma seleção dos melhores Second Vin de alguns das mais prestigiadas marcas como, Chateau Clinet, Chateau Clos d’estournel, Chateau Carbonnieux, Chateau Ausone , entre outros”, explica Gilberto Avelar, sócio administrador da Del Maipo Importadora Brasília.

Questionado sobre quais vinhos são os mais indicados para composições gastronômicas, no Amazonas, ele reforça que numa região quente e úmida e com uma gastronomia que em sua maioria contém ingredientes provenientes dos rios, o ideal é sempre harmonizar com os pratos típicos. “Sugiro vinhos frescos, cítricos e aromáticos no caso de brancos, roses e espumantes, e no caso dos tintos, sugiro, vinhos frutados e não tão encorpados”, indicou o especialista.

Sobre o assunto, o especialista comenta, ainda, que o preço com certeza é um fator determinado pela qualidade do vinho, mas também por outros aspectos como procedência, região, história do produto, mas revela que é possível encontrar na seleção vinhos de vários países, que surpreendem pela qualidade. “Vinhos que agradam a maioria por suas notas aromáticas e gustativas a um preço muito mais baixo do que o esperado pelo consumidor”, explica Gilberto.

Vida longa

Pesquisadores da Harvard Medical School relataram que o vinho tinto tem propriedades que previnem o envelhecimento. Eles atribuíram estes benefícios do vinho especificamente ao resveratrol presente na pele das uvas roxas. Vários outros estudos e pesquisas também comprovam essa afirmação.

Benefícios para saúde

São vários os benefícios do consumo do vinho para saúde já comprovados cientificamente, dentre estes, podemos citar:

O vinho pode melhorar a saúde do coração;

O consumo moderado de vinho tinto e suco de uva está ligado a um menor risco de diabetes;

Consumir vinho pode prevenir doença de Alzheimer e demência;

Vinho pode reduzir sintomas da depressão;

Consumir vinho pode retardar o crescimento de células de alguns tumores malignos.