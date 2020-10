Em Coari, prefeito Adail Filho deve ser reeleito com folga, apontam pesquisas eleitorais

O candidato à reeleição Adail Filho (Progressistas) segue como favorito nas eleições 2020 em Coari, de acordo com pesquisas eleitorais divulgadas nesta segunda-feira, 05, pelos institutos Pontual e Projeta.

No levantamento feito pelo Instituto Pontual, o atual prefeito tem 53,9% das intenções de voto para seguir em mais um mandato na prefeitura do município, enquanto o candidato que aparece em segundo lugar dispõe de apenas 13,3% dos votos.

Já na consulta realizada pelo Instituto Projeta, Adail Filho segue liderando com 39,7% das intenções de voto, ao passo que o segundo colocado conta com somente 15,3% dos votos.

Para Adail Filho, o resultado das pesquisas é um reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado em Coari e vem reforçar seu compromisso com cada cidadão do município.

“Recebi esses resultados com muito entusiasmo e alegria porque demonstram que a população coariense reconhece o esforço que nós viemos fazendo para melhorar a vida das pessoas e vamos fazer ainda mais para honrar essa confiança. Sob a nossa administração, minha e de Keitton Pinheiro, eu lhes asseguro que o progresso não vai parar”, afirmou.

A pesquisa do Instituto Pontual foi feita no município de Coari entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-04005/2020. Foram entrevistados 384 eleitores e tem margem de erro de 5% para mais ou para menos.

A pesquisa do Projeta, por sua vez, ouviu 521 eleitores e está registrada sob o nº: AM-00771/2020. A margem de erro é de 4,28% para mais ou para menos.