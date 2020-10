Crianças operadas de lábios leporinos recebem doação de sorvetes

Aproximadamente cem crianças na faixa etária de quatro meses a 17 anos de idade foram beneficiadas com doação de mais de mil potes de sorvetes do Grupo Gusta Mais, para auxiliar na recuperação do pós-operatório da cirurgia de fissura labiopalatina, conhecida como lábios leporinos, no hospital Dr. Fajardo, localizado, na avenida Getúlio Vargas, centro de Manaus.

A triagem teve fim no dia 2 de outubro e as doações seguirão até o dia 30 deste mês. Conforme a enfermeira do Instituto Yaçari, Adrianny Oliveira, as crianças recebem o sorvete ainda nos leitos, logo após a cirurgia. “O sorvete é a primeira refeição delas e ajuda a realizar a vasoconstrição”, adianta a especialista.

O empresário Gustavo Picanco, que comanda a rede Gusta Mais, conta que soube do mutirão de cirurgias e desenvolveu com sua equipe uma estratégia para fabricar e doar os sorvetes as crianças. “Esta não é a primeira vez que nos envolvemos em causas sociais. Já é uma marca da Gusta Mais. Durante o pico da pandemia, em Manaus, doamos mais de três toneladas de sorvetes a profissionais da rede pública de saúde, após estudos contatar que o sorvete alivia o estresse e, agora, nos sensibilizamos com estas crianças que tanto precisam de uma recuperação rápida”, explicou.

Na ocasião, foram doados sabores agradáveis ao paladar infantil como chocolate, morango, flocos e doce de leite. “Desde que sinalizamos a intenção de fazer as doações, fomos muito bem recebidos pelos profissionais, médicos, enfermeiros e técnicos que cuidar das crianças que fazem operação de lábio leporino. Para nós, é sempre uma honra poder ajudar a quem mais precisa”, acrescentou.

A enfermeira Adrianny esclareceu que as crianças se recuperam mais facilmente com os sorvetes. “As crianças estão recebendo os sorvetes, que é ideal para o pós operatório imediato, por conta da baixa temperatura e favorece a recuperação. As crianças estão aceitando muito bem a doação e a recuperação está sendo acelerada da Gusta Mais”, ressaltou a profissional da saúde.

Três toneladas

De maio a junho deste ano, durante o maior pico do coronavírus (Covid-19), no Amazonas, a rede Gusta Mais doou três toneladas de sorvetes a profissionais da saúde do Estado, após constatar por meio de pesquisa, que a delícia alivia o estresse. Na época, a ação chamou da sociedade que compartilhou nas redes sociais a iniciativa social da sorveteria. A Rede Gusta Mais, genuínamente amazonense, atua no mercado há seis anos, onde comercializa sorvetes, picolés e paletas dos mais variados sabores regionais.