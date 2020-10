Alonso Oliveira cobra providencias do Governo do Amazonas para vítimas do incêndio do Educandos

O vereador Alonso Oliveira (Avante), cobrou providencias do Governo do Amazonas em relação a 60 famílias, vítimas do incêndio ocorrido no bairro do Educandos em dezembro de 2018, que continuam sem resposta sobre moradias ou indenização por parte do Executivo Estadual. A denúncia foi feita na manhã desta segunda-feira (5), durante seu pronunciamento na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Segundo ele, que já fez diversas articulações para garantir que as vítimas sejam assistidas pela Prefeitura de Manaus e pelo Governo do Amazonas, há um descaso por parte do executivo estadual, que até indenizou algumas famílias, porém ainda não atendeu todos moradores daquela região.

“O governo é omisso em relação à essas 60 famílias. Eu mesmo já busquei articulação com a Sejusc, com a Defensoria e até a gora a situação dessas pessoas continua sem uma solução. Elas estão sofrendo, pois perderam tudo o que tinham e ainda não conseguiram se recuperar”, explicou Alonso Oliveira.

Em dezembro do ano passado, o prefeito Arthur Neto anunciou que cem, das 500 unidades da etapa A do conjunto Cidadão Manauara 2, na zona Norte, seriam destinadas para moradores que foram vítimas do incêndio no bairro Educandos e prorrogou o auxílio-aluguel por mais seis meses.