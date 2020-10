Chico Preto indica pacote de propostas para a juventude: “Força de trabalho que precisa de uma chance”

Em entrevista a um programa de Tv nesta semana, o candidato a Prefeito de Manaus, Chico Preto (DC), apresentou diversas propostas que, segundo ele, irão ajudar a juventude da cidade de Manaus.

Uma das ideias do candidato é reservar uma parte dos cargos comissionados da Prefeitura para recém-formados de até 30 anos, onde esse público teria a oportunidade de adquirir experiência e se preparar melhor melhor para o mercado de trabalho.

Outro projeto de Chico Preto é a criação de um programa que trocará dívidas de empresas com o fisco municipal por contratação de jovens universitários.

“Nós vamos pegar parte da dívida que as empresas têm com a Prefeitura e fazer um jogo de ganha-ganha: uma parte da dívida a empresa paga e a outra é revertida em abertura de vagas de emprego para jovens nessas empresas”, destacou.

Chico Preto falou, ainda, que sua gestão não se preocupará apenas com a empregabilidade dos jovens, mas também em dar continuidade ao processo de aprendizado por meio da formação continuada. A ideia é que a Prefeitura disponibilize uma plataforma online de aplicativos com conteúdos gerais e específicos (com internet paga pela prefeitura) para que os jovens continuem estudando e assim garantam melhores condições de emprego no futuro.