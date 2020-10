Na gestão de David, Manaus ganhará hospital municipal para cirurgias eletivas

A partir de 2021, o sistema de saúde básica da capital do Amazonas poderá ser modernizado e ampliada pela Prefeitura de Manaus, numa eventual vitória do candidato a prefeito David Almeida (Avante) nas eleições. Durante o debate da Band Amazonas, na noite de quinta-feira (1º), ele disse que tem planos de criar um moderno centro de imagens e um Hospital Dia, que atuará nas chamadas cirurgias eletivas de menor risco.

De acordo com David, o centro de imagens será destinado a facilitar a vida do cidadão que precisa de exames para fundamentar diagnósticos. “Nós vamos investir na modernização e revitalização do sistema municipal de saúde, para melhor atender ao usuário, bem como para garantir a infraestrutura adequada ao pleno trabalho dos profissionais da saúde”, disse o ex-governador.

O candidato a prefeito pela coligação “Avante Manaus” disse acreditar que, somente com a reestruturação e modernização da rede básica, será possível garantir o acesso de qualidade aos serviços oferecidos, com atendimento rápido para quem precisa.

Atenção básica

Durante o debate, David destacou, ainda, o compromisso de ampliar de pouco mais de 200 para 1.047 o número de equipes da Saúde da Família para trabalhar na assistência básica nos bairros mais carentes de Manaus e proporcionar um atendimento digno às pessoas mais pobres, especialmente aos idosos.

David lembrou que as equipes vão atuar sintonizadas com as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) dos bairros, que também vão receber atenção especial. Segundo ele, na identificação de cuidados, de atenção mais avançada, os pacientes vão ser, então, encaminhados para os atendimentos de média e alta complexidade.

“Acreditamos que, reforçando o atendimento e a assistência na Atenção Básica, será possível desafogar a média e alta complexidade. Dessa forma poderemos atender melhor as pessoas”, observou, destacando que, com esse nível de atenção, será possível resolver algo em torno de 80% dos problemas de saúde da população.

Ampliação

Segundo ele, além de trabalhar pela universalização do acesso à saúde básica, a gestão David Almeida e Marcos Rotta vai consolidar as unidades de saúde básica em todas as regiões de Manaus e ampliar a cobertura da Atenção Básica para 75%, bem como reduzir a taxa de mortalidade infantil em 10%.

“O nosso programa de revitalização da Atenção à Saúde Básica passa pela repactuação da gestão da saúde em Manaus, bem como pela valorização dos profissionais da saúde e implantação de um novo padrão de infraestrutura e atendimento”, revelou David Almeida.