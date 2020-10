Live musical conscientiza para vacinação contra poliomielite, no Brasil e no mundo

Apresentação do grupo gaúcho “Os Monarcas”, promovida pelo Rotary, será dia 11 de outubro, às 19h, com o apoio de outras organizações, como a Reymaster, do Paraná

O Brasil não registra a circulação do vírus da poliomielite desde 1990, mas os baixos índices de vacinação em 2020 – sobretudo devido à pandemia de Covid-19, e, também, por conta da disseminação de fake news – preocupam as autoridades, especialistas e organizações sociais. Para enfrentar o problema e somar esforços pela erradicação da doença, uma iniciativa envolvendo distritos do Rotary Club do Paraná e do Rio Grande do Sul vai mobilizar artistas e voluntários, em prol da conscientização.

No dia 11 de outubro, um domingo, às 19h, uma live será promovida pelos distritos 4730* e 4700* do Rotary International, que abrangem as cidades de Curitiba e Erechim, respectivamente. O evento contará com uma apresentação do grupo “Os Monarcas”, de música regionalista gaúcha, e terá transmissão nos canais do grupo e do Rotary nas redes sociais. A iniciativa integra a campanha “Pólio Plus – Brasil e no Mundo”, do Rotary, organização internacional de ajuda humanitária.

UNIÃO

Outras instituições, empresas e voluntários estão se unindo à campanha. A Reymaster Materiais Elétricos, de Curitiba, por exemplo, tornou-se uma das apoiadoras da mobilização do Rotary. Para o diretor da empresa, Marco Stoppa, a iniciativa da organização humanitária é de extrema relevância, dados os indicadores recentes que apontam queda drástica nos índices de vacinação contra a poliomielite, entre outras doenças.

Stoppa refere-se, sobretudo, a um alerta recente feito pela Sociedade Brasileira de Imunização, o qual aponta que, neste ano, a cobertura vacinal no Brasil está abaixo dos 60%. De acordo com a entidade, até agosto pouco mais da metade (51,75%) das crianças até 2 anos de idade tomou a primeira dose da vacina contra a poliomielite; a cobertura da segunda dose foi ainda menor: 45,23%. Os indicadores motivaram a Sociedade Brasileira de Pediatria a encaminhar manifesto ao Ministério da Saúde, pedindo providências, para reverter a situação até o final do ano.

“Diante desse cenário, a campanha do Rotary é de extrema importância. Ao tomarmos conhecimento da iniciativa, decidimos apoiar. É nossa responsabilidade social, cidadã, contribuir para ações que promovam a saúde e a vida, ainda mais em um momento tão difícil para o mundo, como este”, declara o diretor da Reymaster.

FORMAS DE APOIO

Os distritos do Rotary promotores do evento seguem aceitando apoio, para assegurar o máximo de alcance possível da campanha. Durante a live, espectadores poderão contribuir com doações também. A campanha da organização internacional, que tem o objetivo de erradicar a poliomielite do mundo, inclui a aquisição de vacinas para a imunização em países que não dispõem de políticas públicas nesse sentido.

No Brasil, o Sistema Único de Saúde conta com o Programa Nacional de Imunização, o maior do planeta. Segundo o Ministério da Saúde, a poliomielite (também chamada de pólio ou paralisia infantil), “é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes e provocar ou não paralisia. Nos casos graves, em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos”.

A vacinação é a única forma de combater a doença. Ainda conforme o Ministério da Saúde, o último registro da doença no Brasil se deu em 1989, em Souza (PB), e desde 1990 não há mais circulação do vírus. A poliomielite, porém, ainda existe, como endêmica, no Afeganistão, Nigéria e Paquistão. Dada a globalização, há sempre o risco de doenças extrapolarem fronteiras. Quanto menor o índice de imunização de um país, mais suscetível se torna o registro de casos.

A live “Rotary e Os Monarcas” acontece no dia 11 de outubro, das 19 às 21h30. Para assistir ao evento, basta acessar uma das redes que transmitirá o evento. Você pode conferir todas as opções em rotaryeosmonarcas.carrd.co.