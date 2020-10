Samsung apresenta a nova era de monitores gamers: Odyssey G7 e G9 chegam ao Brasil

A Samsung apresenta uma nova era para os monitores gamers no Brasil com a chegada dos modelos Odyssey G7 e G9. Os novos monitores já se tornaram febre mundial entre jogadores casuais e até entre players profissionais – a equipe T1, da Coreia do Sul, inclusive se tornou parceira da Samsung para usar a linha Odyssey. Agora, a linha está disponível no mercado brasileiro na loja online da Samsung e em parceiros da marca no varejo virtual.

Essa novidade reforça a imagem da Samsung como uma marca desejada e respeitada no universo gamer e inaugura uma nova classe de monitores com a marca Odyssey. Tanto o G7 como o G9 se destacam pela tela curva de 1000R, a curvatura mais próxima do campo de visão humano desenvolvida até hoje, e pela taxa de atualização de 240Hz com tempo de resposta imediato, de apenas 1ms.

A equipe T1, parceira da Samsung, com os monitores Odyssey no CT de Seul

“A chegada da linha Odyssey ao Brasil significa uma evolução extrema para a Samsung no mercado de monitores. Oferecemos a esse público gamer, tão criterioso e engajado, produtos de alta performance e design arrojado, capazes de aprimorar o setup até de equipes profissionais de eSports, como a T1 na Coreia do Sul”, exalta Kauê Melo, Diretor da Divisão de B2B e Monitores da Samsung Brasil.

Conheça abaixo mais detalhes dos monitores Odyssey G7 e G9:

G7

Imagem meramente ilustrativa do Odyssey G7

Além da curvatura de 1000R, da taxa de atualização de 240Hz e do tempo de resposta de 1ms, o Odyssey G7 conta com HDR 600 para garantir pretos mais pretos e brancos mais brancos, em um contraste mais eficiente, para que os jogadores encontrem seus inimigos até nas fases mais sombrias dos games.

A imagem tem cores mais realistas com a resolução WQHD (2560 x 1440 pixels) e o monitor é compatível com os principais softwares gráficos do mercado – GSync e AMD FreeSync. Combinado com um computador potente, o G7 assegura que os mínimos movimentos dos adversários sejam captados.

Imagem meramente ilustrativa do Odyssey G7

O Odyssey G7, disponível no Brasil na versão de 27” e na cor preta, ainda consegue se sobressair no design. Filetes de LED nas partes frontal e lateral do monitor já seriam um atrativo poderoso para o novo monitor Samsung, mas a principal inovação está na traseira do produto. Também com iluminação LED, o chamado Núcleo Infinito aprimora o visual futurista da linha Odyssey. E o melhor: o usuário pode controlar as cores do LED.

Preço sugerido: R$ 4.549,00

G9

Imagem meramente ilustrativa do Odyssey G9

O Odyssey G9 também conta com curvatura de 1000R, taxa de atualização de 240Hz, tempo de resposta de 1ms e compatibilidade com GSync e AMD FreeSync. Seu diferencial de qualidade de imagem está em dois pontos centrais: a tecnologia de resolução DQHD (5120 x 1440 pixels) e o HDR 1000, com o nível mais elevado de contraste.

A tela do Odyssey G9 tem incríveis 49” em proporção 32:9, ou seja, é como se dois monitores de 27” estivessem lado a lado. Assim, o usuário consegue ligar até duas fontes no mesmo monitor, da melhor maneira que desejar – duas CPUs, dois notebooks, dois videogames ou um dispositivo de cada – e operá-los ao mesmo tempo. Além disso, com o recurso Easy Setting Box, é possível dividir a tela em diversas caixas, aprimorando experiências multitarefas.

Imagem meramente ilustrativa do Odyssey G9

No design, o Odyssey G9 entrega ainda mais sofisticação. Disponível apenas na cor branca, ele também conta com o Núcleo Infinito na parte traseira, que conta com cinco modos diferentes para pulsar e variar de cor e intensidade. O modelo alia o máximo da imersão, graças a sua tela curva, alta performance de imagem e design futurista impecável.

Preço sugerido: R$ 11.599,00 (disponível para o mercado brasileiro a partir de outubro)

Odyssey Match

A Samsung e o influenciador Gaulês convidaram quatro gamers Showliana, Ninext, The Enemy e Patife para uma experiência Odyssey. Juntos, eles jogarão durante uma live experimentando o novo monitor G7, no dia 29, a partir das 20h30, no canal de cada um dos influenciadores. O objetivo é mostrar os diferenciais do produto e como os monitores ajudam os usuários a ir além numa partida de FPS.