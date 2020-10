Maida.health expande operação para Sul do País

A holding de tecnologia do Sistema Hapvida, a Maida.health, também possui, a partir de agora, operações no Sul do País. No Estado do Paraná, a Maida.health começa a atender seu mais novo cliente: a Fundação Copel, entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), que executa e opera planos de benefícios previdenciários e assistenciais, com cerca de 44.000 vidas.

Na Fundação Copel, a Maida.health presta serviços de regulação médica, por Inteligência Artificial, usando a solução Octopus integrado com o ERP do cliente. Outros serviços, como SAC e Ouvidoria, também são contemplados através da central de serviços.

“Iniciamos o processo de expansão para a região sul do país pelo Paraná, por meio da Fundação Copel, nosso primeiro cliente na região. A nossa operação na região é muito importante pelo ganho de escala, além de ser um ponto de presença estratégico”, explica Adalton Sena, diretor-executivo de Operações. Atualmente, a Maida.health faz gestão em saúde de aproximadamente 7,5 milhões de vidas e possui filiais em 19 estados e no Distrito Federal.

O Sistema Hapvida investe fortemente na área de inovação e a Inteligência Artificial está presente em outros projetos desenvolvidos pela Maida.health, como o Octopus, solução de Inteligência Artificial e Crowdsourcing, que permite que o plano de saúde emita respostas automáticas a solicitações requeridas pelos clientes sob supervisão médica.

Inovação aplicada à saúde

A Maida.health, uma das empresas do Sistema Hapvida, tem como uma de suas áreas estratégicas de atuação melhorar a eficiência da companhia, a partir da proposição de tecnologias inovadoras. Dentro desse contexto, alguns trabalhos importantes já foram realizados, marcando esses primeiros 12 meses de muitos outros que virão.

No primeiro ano de vida da Maida.health, o maior case da empresa foi a aplicação de IA no Hapvida, maior sistema de saúde do Brasil. Com mais de 7,5 milhões de beneficiários e operações muito expressivas em termos de volume, o uso de novas tecnologias é essencial para auxiliar esse gigante nacional.

“Fornecemos tecnologia em Inteligência Artificial para o diagnóstico médico de exames via imagens, com relevância nos atendimentos de urgência, garantindo um alto nível de qualidade e resultado”, explica Sena.

Além disso, por meio de tecnologia proprietária da Maida.health, o Sistema Hapvida conta com a combinação de um RPA (Robotic Process Automation) aliado à IA especialmente construída para auxiliar na regulação de solicitações médicas e ainda, sistema de triagem de contas para auditoria odontológica.