“Estou pronto para fazer a minha história”, diz Willace Souza em entrevista

O candidato a vereador de Manaus, Willace Souza (Avante) falou sobre a decisão de buscar uma vaga na Câmara Municipal de Manaus, sua visão e independência na política.

Em entrevista ao Portal Amazonas1 nesta quinta-feira (1º), Willace declarou que agora é hora de começar a sua própria história. “A família Souza fez a história dela e agora estou disposto a começar a minha. Escrever a minha historia, mostrar para as pessoas que tenho valores, tenho caráter e posso muito bem render e fiscalizar de forma independente, sem ter pessoas segurando meu pulso ou que quer seja na Câmara Municipal. A independência sempre foi uma marca da família Souza, e é isso que tenho seguido, levo os valores que eles me passaram de ser uma pessoa correta. Tenho certeza de que estou pronto e preparado para fazer a minha história. E que estarei lá seguindo a independência e brigando por aqueles que nos colocarão lá”, disse o candidato.

Entre outros temas, Souza falou sobre a segurança pública municipal e guarda civil. Na ocasião, o candidato a vereador ressaltou a falta de segurança nos parques da cidade, o despreparo das guardas municipais e a carência de apoio do poder público na causa. “Eu, como vereador me ponho no direito de cobrar, fiscalizar e solicitar que o executivo municipal esteja presente”, disse.

O candidato também falou sobre suas propostas e a importância da nova geração em participar da política. “Tenho certeza de que estou pronto e preparado para fazer a minha história. Sei que sou jovem, mas sei o compromisso que os jovens de hoje em dia tem com a nossa política, temos um compromisso em somar com a nossa cidade. Esse é meu principal dever e obrigação”, finalizou Willace Souza.