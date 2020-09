Pesquisa Pontual mostra favoritismo de Júnior Leite, em Maués, com 51,3%

O prefeito de Maués, Júnior Leite (PSC), deve ser reeleito no dia 15 de novembro, dia da eleição, segundo projeta os números da pesquisa do Instituto Pontual, divulgados nesta segunda-feira, 28, com exclusividade pelo Portal O Poder. Com uma eleição polarizada, Leite seria reeleito com 51,3% dos votos contra 27,2% de seu adversário, Alfredo Almeida (PL). Os indecisos somam 14,6% e os brancos e nulos, 6,9%.

O cenário eleitoral em Maués no pleito deste ano é o mesmo de 2016, quando Júnior Leite foi eleito prefeito da cidade, derrotando Alfredo Almeida e outros adversários, como o prefeito à época, padre Carlos Góes (PT).

Rejeição

A pesquisa Pontual testou o cenário de rejeição entre os dois candidatos e, Alfredo Almeida apresentou 48,2% de rejeição contra 28,2% obtidos por Leite.

Os que se posicionaram indecisos foram 15,9% e, os que rejeita os dois candidatos somaram 7,7%.

O estudo foi realizado no município de Maués entre os dias 22 e 27 deste mês, quando foram entrevistados 380 eleitores. A pesquisa tem margem de erro de 5,0% e intervalo de confiança de 95%. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-04148/2020.