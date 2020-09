Adail Filho registra candidatura para disputar as eleições municipais em Coari

Após inúmeras especulações sobre a candidatura à reeleição de Adail Filho (Progressistas) no pleito municipal deste ano, em Coari, no último sábado, 26, por meio das redes sociais, o candidato divulgou que o registro de sua candidatura foi efetivado com sucesso.

A notícia foi recebida com muito entusiasmo pela população e um número expressivo de mensagens com manifestação de apoio foram deixadas na publicação para o candidato.

A candidatura à reeleição de Adail Filho, tendo como vice-prefeito, o presidente da Câmara Keitton Pinheiro, foi oficializada no dia 4 deste mês pelo Partido Progressista (PP). Vale lembrar que, em 2016, Adail Filho concorreu ao cargo de prefeito, pelo mesmo partido, obtendo 54,97% dos votos válidos, representando mais de 20 mil votos.

De acordo com a assessoria de Adail, a história de transformação do município de Coari começou em 2017, quando o mesmo assumiu a administração municipal. E em decorrência do grandioso trabalho realizado à frente da gestão, o grupo político está confiante e acredita estar em larga vantagem para ganhar as eleições.

Na madrugada de domingo, o cenário político começou a movimentar as redes sociais em todo o Brasil, uma vez que, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, medidas restritivas foram recomendadas aos partidos e candidatos visando o cumprimento das normas de segurança sanitária de prevenção ao contágio da Covid-19.

Em Coari, não foi diferente, o candidato à reeleição Adail Filho, deu a largada para a campanha eleitoral através das suas redes sociais. Em um dos vídeos publicados, o candidato reitera seu compromisso com a população. “Estou aqui para dizer que não estamos apenas iniciando mais uma campanha eleitoral, estamos aqui para reafirmar o nosso compromisso com cada cidadão coariense.”

E prossegue falando sobre a sua gestão. “Com responsabilidade e seriedade há quatro anos iniciamos uma grande missão, promovendo o desenvolvimento da cidade e sabemos muito bem como continuar com esta missão. Saímos do descaso e abandono para uma cidade mais prospera, mais igualitária, e com mais qualidade de vida”.

Adail Filho garante que continuará cuidando da infraestrutura, da segurança pública, oferecendo os serviços de saúde cada vez mais humanizado e proporcionando uma educação de alto nível. “Quero a oportunidade de continuar oferecendo um caminho com mais dignidade e respeito, e é por isso que eu estou me colocando mais uma vez à disposição de vocês.”

O candidato encerra o vídeo fazendo uma convocação aos eleitores. “Eu chamo aqueles que compartilham da ideia de que é possível sim, continuar avançando e conduzindo de forma eficiente, para se juntarem a nós. Temos uma grande missão para realizar: a de continuar reconstruindo nosso amado município de Coari. Vem comigo, pra Coari continuar crescendo junte-se a nós e vamos à luta!”.