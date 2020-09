David e Rotta vão combater fake news durante a campanha

O candidato a prefeito de Manaus pela coligação “Avante Manaus”, David Almeida, aproveitou o encontro realizado neste domingo (27) com os 400 candidatos de sua aliança partidária, para pedir uma campanha limpa entre os adversários, sem a disseminação de fake news.

O candidato disse que a pratica dos ataques à honra dos candidatos, sejam majoritários ou minoritários, empobrece o debate, que poderia ser aproveitado para discutir propostas e melhorias para Manaus.

David Almeida também fez questão de deixar claro que, apesar de já ter sido vítima e continuar sofrendo ataques por intermédio das chamadas fake news, não teme esse tipo de maldade e disse acreditar em uma disputa limpa.

“Nós já ganhamos mais de R$ 128 mil em indenizações contra portais e blogs de notícias usados por alguns adversários políticos para nos atacar. E vamos continuar recorrendo à Justiça para combater esse tipo de jogo sujo”, disse ele.

Ao falar sobre os compromissos de sua gestão no comando da Prefeitura de Manaus, a partir de janeiro de 2021, David Almeida fez questão de destacar o compromisso do seu governo com a causa ambiental e adiantou que um dos seus compromissos é tornar a capital do Amazonas, um estado que ainda tem reconhecidamente 98% das suas florestas em pé, na capital mais arborizada do país.

David reforçou que seu Plano de Governo para a Prefeitura de Manaus está sustentado em três grandes eixos e vai priorizar ações na área da saúde, transporte coletivo, mobilidade urbana e segurança pública, que trabalhará integrada com a pasta social, para agilizar o processo de inclusão.

“Além de priorizarmos ações para reestruturar a área da saúde, também vamos atuar focados no desenvolvimento de ações destinadas a solucionar o problema do sistema de transportes coletivos, da mobilidade urbana, com intervenções em áreas específicas para o alargamento de trechos de algumas avenidas, mas sem esquecer de dar uma atenção especial à inclusão social”, adiantou.

Independência

Marcos Rotta, por sua vez, disse que o compromisso da chapa formada por ele e por David Almeida só tem compromisso com a sociedade e não conta com apoio dos caciques da política amazonense, que, segundo ele, estão acostumados a manobrar os bastidores para manter o comando das máquinas públicas.

“Nessa união não há espaço para caciques. A nossa chapa é independente e não conta com personagens escondidos a nos apoiar, com fantasmas por trás de nós. Não temos nada a esconder”, garantiu.