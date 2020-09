Rede Municipal de Ensino de Coari registra crescimento contínuo no Ideb

A evolução educacional na Rede Municipal de Ensino de Coari, nos últimos quatro anos, tem sido constante, de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2019, divulgado no dia 15 deste mês pelo Ministério da Educação (MEC). Os dados apontam que, nesse período, as escolas municipais tiveram crescimento de 5 pontos no Ensino Fundamental Séries Iniciais (1º ao 5º ano) e 4 pontos nas Séries Finais (6º ao 9º ano).

Segundo os dados do INEP, em 2019, tanto no 5º ano quanto no 9º ano várias escolas municipais de Coari se destacaram no IDEB, superando as metas do MEC que para elas haviam sido projetadas.

Dentre os destaques do 5º ano estão as escolas municipais Raimundo Moreira da Silva, com nota 4,5 (a meta a ser alcançada em 2019 era 3,4) e Alzira dos Santos Carmo, com nota 3,8 (meta 3,0), ambas localizadas na zona rural do município. Na zona urbana se destacaram as escolas municipais Ursulina Souza de Oliveira, com nota 4,8 (meta 4,5) e Maria Elizangela Litaiff, com nota 3,8 (meta 3,8).

Ainda nas Séries Iniciais, outras unidades tiveram evolução significativa no Ideb 2019, na comparação com a edição anterior, de 2017, como foi o caso das escolas municipais José Manuel de Souza (com crescimento de 11 pontos), Raimunda Cruz e Silva (5 pontos), Maria de Nazaré Pereira da Silva (1 ponto) e João Vieira (1 ponto).

Em relação ao 9º ano, foram destaques as escolas municipais João Soares da Fonseca e Raimundo Moreira da Silva, ambas na zona rural de Coari, que alcançaram nota 3,6 e 3,5, respectivamente, ultrapassando as metas estabelecidas para 2019 de 3,0 e 3,2, respectivamente.

Na zona urbana, as escolas municipais Rui Souto de Alencar e Raimundo Bezerra se destacaram com crescimento de 6 e 4 pontos, respectivamente, na comparação com a edição anterior do Ideb.

À reportagem, o secretário municipal de Educação de Coari, Paulo Cordeiro, explicou que o avanço é resultado de investimentos e direcionamento de políticas públicas de sucesso pela administração municipal na área da educação, bem como o engajamento de todos os profissionais educação e Equipe SEMED.