Ação resgata crianças e adolescentes dos semáforos de Manaus

Durante ação conjunta, na noite desta quarta-feira (24), entre a Comissão de Promoção e Defesa das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa do Amazonas (CPDDCA-ALEAM), Conselho Tutelar da zona Centro-Sul de Manaus e Policia Militar, 17 crianças e adolescentes foram encaminhados para uma unidade de acolhimento institucional, após serem retiradas dos semáforos das avenidas Álvaro Maia, Djalma Batista, Maceió e Recife.

O deputado Álvaro Campelo (Progressistas), que preside a Comissão, disse que as ações continuam, e que os pais terão acompanhamento e suporte para a obtenção dos programas sociais do Governo Federal. “Obviamente que essas famílias precisam de apoio. Por isso, já esttrabalhando para que elas tenham acesso às ações sociais, e aos benefícios do Governo Federal e que, efetivamente, essas crianças saiam das ruas para não ficarem expostas às mais variadas violências, ao tráfico de drogas, a um acidente de carro”, afirmou o presidente.

Para o Conselheiro Tutelar Rafael Duarte, o apoio da Comissão no combate aos crimes que violam os direitos das crianças e adolescentes é fundamental para dar fim a prática. “Estamos fazendo hoje mais uma fiscalização na zona Centro-Sul, em virtude das diversas denúncias que o Conselho Tutelar tem recebido de exploração de trabalho infantil por parte daqueles que infelizmente deveriam proteger seus filhos, mas acabam expondo essas crianças aos riscos do abuso sexual, entre outros crimes, e hoje o Conselho Tutelar com o apoio do deputado Álvaro Campelo e sua Comissão conseguiu lograr êxito nessa ação”, declarou o Conselheiro.

Segundo dados divulgados pela Comissão, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes sofrem algum tipo de abuso ou violência no Brasil. O deputado pede que as pessoas denunciem esses crimes, impedindo que continue esse tipo de prática. “A sociedade como um todo precisa agir. Ninguém pode ficar omisso diante desse flagelo social que faz vítimas todos os dias”.