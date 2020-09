Com liderança absoluta, pesquisa aponta vitória de João Campelo em Itamarati com mais de 60% na intenção de votos

Mais de 60% dos eleitores do município de Itamarati, na região do Juruá, querem João Campelo (MDB) como prefeito do município. É o que aponta a pesquisa da Action Pesquisas de Mercado.

De acordo com a amostragem, Campelo lidera com folga as pesquisas de intenção de voto em Itamarati com 62,6%, enquanto Santa no segundo lugar, aparece com 26,9%. O atual prefeito Maia, que não é candidato à reeleição, ficou em 3º lugar. De acordo com informações ele pode apoiar a candidatura de Campelo.

Campelo, que é pré-candidato a prefeito de Itamarati, já foi chefe do executivo municipal até o final de 2016. Ele também atuou como presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM) e foi diretor presidente do Idam em 2018.

VEJA A PESQUISA