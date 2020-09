Chico Preto diz a motoristas de aplicativo que diminuirá alugueis de carro da Prefeitura e dará oportunidade a eles

Em reunião com motoristas de aplicativo de transporte na noite da última quarta-feira (23), o pré-candidato a Prefeito de Manaus, Chico Preto (Democracia Cristã), reafirmou o compromisso de, se eleito, diminuir significativamente os contratos de alugueis de carros da Prefeitura e substituir o serviço por motoristas de aplicativos e táxis.

Essa proposta consta no Plano de Governo do pré-candidato e segundo Chico Preto é uma forma de economizar e colocar dinheiro diretamente na mãos dos motoristas.

“A Prefeitura gasta muito com aluguel de carro. E as vezes o veículo fica lá na secretaria subutilizado. Substituir por táxis e aplicativos de transporte é a certeza de diminuição de gastos e de que o dinheiro ficará diretamente nas mãos do motoristas. É um jogo de ganha-ganha onde todos se beneficiam”, afirmou.

Na reunião, Chico Preto também falou sobre propostas para a desburocratização da máquina pública e economia da cidade, além da retomada de obras.