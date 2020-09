João Campelo sai da lista de inelegíveis do TCE e é favorito nas eleições de Itamarati

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE) divulgou, nesta terça-feira (22), nomes de gestores e ex-gestores excluídos da lista de inelegíveis após revisão .

O nome do ex-prefeito de Itamarati, João Medeiros Campelo, após a revisão da lista inicial divulgada,

não consta mais como inelegível, assim como os demais prefeitos que,equivocadamente,constaram na primeira lista. O que significa que, Campelo está apto a concorrer às eleições deste ano.

De acordo com os processos tramitados na corte de Contas, Campelo, principal nome na disputa pela prefeitura do município do interior, possui recursos em andamento para a prestação de contas dos anos de 2014 e 2015. Dessa forma, não havendo decisão definitiva, não está impedido de disputar as eleições deste ano.

Campelo é pré-candidato a prefeito de Itamarati, município em que foi chefe do executivo até o final de 2016. Ele também atuou como presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM) e foi diretor presidente do Idam em 2018.