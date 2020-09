Com trabalho comprovado, Marcos Rotta foi o vice mais disputado dessa eleição

Reconhecido em Manaus por atuar como apresentador de programa de TV cuja principal bandeira foi à defesa do direito do consumidor, o ex-deputado federal Marcos Rotta (DEM) despontou nesse processo eleitoral como uma das principais figuras para compor as principais chapas que postulam a Prefeitura da cidade. Numa eleição com mais de dez candidatos majoritários, polarizada em dois dos principais nomes da disputa, Rotta optou por seguir como vice-prefeito do ex-governador Davi Almeida (Avante).

De acordo com últimas pesquisas eleitorais, o atual vice-prefeito de Manaus, foi apontado como a segunda melhor opção, entre aqueles que buscavam confirmar os seus nomes como candidatos a prefeito de Manaus. Nesse cenário, Marcos Rotta foi disputado por pelo menos três outros pré-candidatos.

Experiente, Marcos Rotta começou a sua vida política como deputado estadual e depois federal, tendo ocupado cargos de gestão, tanto no município quanto no Estado. Em 2016, ele foi considerado decisivo na reeleição do prefeito Arthur Neto (PSDB), que ganhou um novo gás e dinamismo em sua gestão, com a inclusão do ex-deputado federal na administração.

Neste ano, na condição de pré-candidato a vice do ex-deputado David Almeida, Rotta tem declarado com bastante frequência que a aliança com o tucano, àquela época, foi feita por seu partido e não diretamente por decisão própria. Desta vez, ao lado de David, ele afirma que teve a oportunidade de decidir, junto ao seu partido, com qual chapa ele iria firmar a aliança.

“Eu já aparecia nas pesquisas daquele ano (2016) com números muito animadores para a disputa da prefeitura. Era um dos deputados federais mais atuantes do país e a população reconhecia o meu trabalho realizado pelo Amazonas e pela capital, porém, em uma articulação política, eu acabei sendo direcionado como vice”, explicou Rotta. Neste ano, ele afirmou ter tido a oportunidade de poder se manifestar e optou por ser vice na chapa de David Almeida, por acreditar no projeto construído para a cidade.

*Experiência*

Já no cargo de vice-prefeito, Rotta potencializou-se politicamente ainda mais ao assumir a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), entre maio de 2017 e abril de 2018. Em menos de um ano, ele deu celeridade a vários projetos que estavam estagnados dentro da prefeitura. Nesta época, as obras nas ruas e de iluminação pública ganharam maior dinamismo.

Depois da experiência na pasta de Infraestrutura da Prefeitura de Manaus – a terceira principal da gestão -, Marcos Rotta foi convidado a assumir o cargo de secretário de Estado da Região Metropolitana de Manaus, onde, assim como na Seminf, mostrou suas qualidades enquanto gestor e ampliou ainda mais a sua experiência dentro da administração pública.

“Como o David [Almeida] tem dito, a partir de 2021, Manaus terá dois prefeitos. A nossa amizade de longa data, a experiência com a coisa pública e esse compromisso com a cidade nos uniu nas eleições deste ano para fazermos a diferença. Temos uma trajetória de mais de 20 anos e sinto-me completamente preparado para este novo desafio”, afirmou o vice-prefeito.