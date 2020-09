Pesquisa Pontual mostra segundo turno entre Amazonino e David Almeida

Primeira pesquisa eleitoral do Instituto Pontual, pós-convenções partidárias, com o cenário de candidatos definidos para a eleição municipal em Manaus mostra que Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante) estão no segundo turno do pleito, com 32,5% e 15,0%, respectivamente das intenções de votos. O estudo foi divulgado nesta terça-feira, 22, com exclusividade pelo Portal O Poder.

A pesquisa mostra ainda uma briga acirrada pelo terceiro lugar no pleito entre o capitão Alberto Neto (Republicanos) e José Ricardo (PT), com 7,5% e 6,4%, respectivamente.

Alfredo Nascimento (PL) aparece em quinto lugar, com 5,0% dos votos, seguido do Coronel Menezes (Patriota), com 3,7%.

Menos de 2%

Nas últimas posições, com menos de 2% das intenções de votos, estão os candidatos Ricardo Nicolau (PSD), com 1,9% e Chico Preto (DC), 1,5%.

Lanterninhas

Sem praticamente pontuar na pesquisa aparecem os candidatos Romero Reis (Novo), com 0,4% e empatados com 0,1% estão Gilberto Vasconcelos (PSTU) e Marcelo Amil (PCdoB).

Os indecisos somam 10,1% e os que votaram branco e nulo são 15,8%.

Rejeição

Entre os 11 candidatos que disputam a Prefeitura de Manaus, Alfredo Nascimento – que já foi prefeito duas vezes e ministro dos Transportes – é o campeão em rejeição, com 25,9%, segundo a pesquisa Pontual; seguido de Amazonino, com 17,7%.

Na terceira posição aparece Zé Ricardo, com 6,9%; depois David Almeida, com 5,5%; Chico Preto, com 3,7%; e Nicolau, com 3,0%.

Baixa rejeição

Apresentando baixa rejeição aparecem Alberto Neto, com 2,8%; Marcelo Amil, com 2,3%; Coronel Menezes, 2,1%; Gilberto Vasconcelos, 2,1%; e Romero Reis, com 1,9%.

Entre os indecisos são 15,6% e os que rejeita todos são 10,5%.

Cenário de segundo turno

O Instituto Pontual também simulou uma disputa de segundo turno entre Amazonino Mendes e David Almeida e, se a eleição fosse hoje, o candidato do Podemos sairia vitorioso com 45,7% dos votos contra 30,6% conquistados pelo ex-deputado estadual.

Os indecisos são 6,0% e os que optaram pelo voto branco e nulo somam 17,7%.

A pesquisa Pontual foi feita entre os dias 17 a 22 deste mês e entrevistou 1066 pessoas em todas as zonas da cidade. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-00425/2020, ela tem margem de erro de 3,0% e intervalo de confiança de 95%.