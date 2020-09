Baía Maia sai da lista de inelegíveis do TCE e é favorito nas eleições de Borba

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE) divulgou, nesta terça-feira (22) lista com nomes de gestores e ex-gestores inelegíveis. O nome do ex-prefeito de Borba, Baía Maia não consta no documento, o que o torna apto a concorrer às eleições deste ano.

De acordo com a corte de Contas, Baía, principal nome na disputa pela prefeitura do município, possui recurso em andamento para prestação de contas do ano de 2014, logo, não está impedido de disputar as eleições deste ano.

Baía é pré-candidato a prefeito de Borba, município em que foi chefe do executivo até o final de 2016. Ele também atuou como superintendente do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) até o início de 2020.