Josué afirma que visita de Mike Pompeo na Operação Acolhida demonstra prestígio e importância do Governo Bolsonaro com os Estados Unidos

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) afirma que a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos da América (EUA), Mike Pompeo, à instalação da Operação Acolhida, em Roraima, junto à fronteira com a Venezuela demonstra a importância e prestígio da ação do Governo do presidente da República, Jair Bolsonaro e Exército Brasileiro (EB) com os refugiados venezuelanos.

Josué visitou, no início deste ano, as instalações do Posto de Interiorização e Triagem (PITRIG), abrigos e Base em Manaus da Operação Acolhida com o objetivo de conhecer os trabalhos do Governo Federal em prol dos venezuelanos que vivem em um regime ditatorial e buscar abrigo, além de uma nova vida no Brasil.

“Fiquei bastante impressionado com a Operação Acolhida, da qual nós tivemos o conhecimento amplo da forma com que mais de 100 instituições se uniram para fazer as operações junto aos venezuelanos, que procuram abrigo no Brasil”, disse Josué.

Operação Acolhida

Criada em 2018 para receber com dignidade os refugiados e migrantes venezuelanos, fugidos do País que enfrenta crise político-econômica e êxodo de milhares de pessoas, a Operação Acolhida do Governo Federal é baseada em três pilares: acolhimento, abrigamento e interiorização. Cada um deles ajuda na acolhida desses refugiados e migrantes venezuelanos.

De acordo com dados do Governo Federal, desde o início da crise migratória, estima-se que mais de 264 mil venezuelanos entraram e permaneceram no Brasil. Com o apoio de agências da ONU e de mais de 100 entidades da sociedade civil, a Operação oferece assistência emergência.