Josué agradece Bolsonaro pela entrega de 222 ventiladores pulmonares para o combate ao coronavírus no Amazonas

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) agradeceu neste domingo (20), o presidente da República, Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, pela entrega de 222 ventiladores pulmonares para atender pacientes com coronavírus (Covid-19) no Estado do Amazonas.

Segundo Josué, isso demonstra o compromisso e a preocupação do Governo Federal com o povo amazonense.

Dados do MS revelam que 11.106 ventiladores pulmonares já foram entregues em todos os Estados brasileiros, além de distribuir 276 milhões de unidades de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), entre álcool, aventais, luvas, máscaras cirúrgicas, sapatilha, touca, óculos, protetores faciais, dentre outros materiais, para os profissionais de saúde do Brasil.

Números

Nas últimas 24 horas, o Amazonas teve um aumento 1.214 casos de Covid-19. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), 131.573 casos da doença já foram registrados neste ano.

Ações

Deste o início da pandemia, em março, Josué decidiu junto aos demais deputados afastar das atividades presenciais os servidores do grupo de risco, afirmando que “acima das atividades parlamentares está a vida das pessoas”.

Josué também remanejou R$ 5,2 milhões de suas emendas para ações de combate ao coronavírus, além de fazer mais de 20 pedidos aos poderes Executivos Municipal, Estadual e Federal para ajudar a sociedade durante a pandemia. Nas últimas semanas, Josué tem pedido para o Estado adotar novas medidas de prevenção contra o Covid-19 para o Amazonas não viver uma nova onda de casos de coronavírus.