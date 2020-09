Audiência Pública virtual debate aumento de casos de coronavírus em Manaus

A Comissão de Saúde e Previdência, presidida pela deputada Mayara Pinheiro (PP), em parceria com a Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens, presidida pelo deputado Álvaro Campelo(PP), vão realizar uma Audiência Pública virtual nesta segunda-feira(21) para tratar sobre o aumento de casos da Covid-19 em Manaus.

A audiência, que inicia às 14h, contará com a participação da Defensoria Pública do Amazonas(DPE-AM); Ministério Público (MP-AM); Inpa; Fiocruz; Associação Médica do Amazonas; Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM); Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc-AM); Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas (Cosems); o infectologista Marcus Lacerda; o chefe do Departamento de Matemática da Ufam, Wilhelm Alexander; e a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Pinto.

O evento será transmitido ao vivo no Facebook e YouTube da deputada Mayara Pinheiro.

O quê: Audiência Pública virtual sobre o aumento de casos de coronavírus em Manaus.

Quando: Segunda-feira(21)

Horário: às 14h

Onde: Facebook – https://m.facebook.com/DraMayaraOficial/?tsid=0.9417575246533022&source=result

YouTube – https://www.youtube.com/c/DraMayaraOficial