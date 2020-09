Rotta diz que Prefeitura de Manaus precisa rever contratos milionários

O pré-candidato a vice-prefeito de Manaus Marcos Rotta (Democratas), disse que Manaus não sofre com problemas de arrecadação, mas sim com o mau uso dos recursos públicos arrecadados. A afirmação foi feita durante em entrevista ao Portal Tucumã, na tarde desta sexta-feira (18).

Para Marcos Rotta, que foi confirmado como vice na chapa de David Almeida (Avante), é necessário que seja feita a revisão minuciosa dos contratos milionários, que foram feitos sem a participação da opinião pública e que só tem beneficiado empresários e grupos políticos.

“Precisamos rever contratos milionários feitos às escuras, como a renovação com a empresa Águas de Manaus; com o serviço de iluminação pública e até mesmo com as empresas de lixo que estão aí há décadas prestando serviços”, explicou o pré-candidato.

As concessões para a operação do serviço de transporte público da capital foram duramente criticadas por Marcos Rotta. Segundo ele, hoje, o gasto da Prefeitura de Manaus com as empresas do setor, que é de cerca de R$ 60 milhões por ano, é elevado e não garante serviço de qualidade aos usurários do sistema.

“Não dá para subsidiar o que não funciona. Nada justifica gastar milhões por ano com um sistema decadente de transporte que deixa seus usuários na mão, com veículos sucateados. Isso, sem contar que as empresas não cumprem suas obrigações de garantir ônibus novos, salários em dia para os seus funcionários, entre muitos outros”, reclamou Rotta.

Ainda durante a entrevista, o pré-candidato comentou sobre os planos da campanha de David Almeida para a cidade de Manaus. As pastas de Saúde, Infraestrutura e a criação da de Segurança municipal foram as mais lembradas pelo político.

“Precisamos melhorar a cobertura da atenção básica, pois hoje mais de 810 mil manauaras estão descobertas. A nossa Guarda Municipal precisa receber investimento para prestar um melhor serviço e temos que acabar com essa imagem de que prefeito bom é o que faz asfalto. A infraestrutura de uma cidade vai muito além”, frisou.