Hapvida faz comunicado ao mercado

A Hapvida Participações e Investimentos S.A. (B3:HAPV3) (Hapvida ou Companhia) em cumprimento às normas vigentes, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou dois instrumentos de compra e venda envolvendo a aquisição de ações e participações acionárias de entidades de saúde na região Centro-Oeste do Brasil (Transações), em linha com sua estratégia de expansão e consolidação nacional.

A Companhia assinou protocolo de entendimentos para transferência voluntária da integralidade da carteira de beneficiários da Plamheg Plano de Assistência Médica e Hospitalar do Estado de Goiás S/A (Plamheg) pela sua subsidiária integral Hapvida Assistência Médica Ltda. (Transação Plamheg).

A Plamheg conta com uma carteira de cerca de 18 mil beneficiários de planos de saúde concentrados na região de Anápolis e Goianésia (97%), com a carteira majoritariamente de planos coletivos corporativos (91%) e sinistralidade de 69,8% (últimos 12 meses, em junho/2020). Com isso, a Companhia permanece consolidando sua estratégia de crescimento na região Centro-Oeste do país.

A Transação Plamheg é sinérgica pois a Companhia já possui cerca de 220 mil beneficiários nessa região sendo atendidos, atualmente, pela rede própria do Grupo América (agora incorporado pelo Hapvida), composta por 3 hospitais, 1 recém-inaugurado pronto atendimento, 14 clínicas e 17 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial. Adicionalmente, quando da conclusão da Transação NSA, também anunciada hoje, os beneficiários poderão contar com infraestrutura hospitalar própria adicional na região. Dentre os planos de expansão orgânica para a região Centro-Oeste estão previstas novas estruturas assistenciais incluindo um hospital em Dourados (Mato Grosso do Sul), um pronto atendimento, uma clínica e duas unidades de diagnóstico, todos com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2021.

O mercado da microrregião de Anápolis tem um total de 100 mil beneficiários em planos de saúde privados. A aquisição da Plamheg fortalece a nossa presença na região e nos garante uma nova via de crescimento ofertando produtos de qualidade e bastante competitivos, além de contribuir com o aumento na penetração de planos privados na cidade que hoje é cerca de 18%. A aquisição é um passo importante na nossa estratégia de crescimento e ganho de market share no estado de Goiás.

O preço de aquisição foi fixado, inicialmente, em R$23,0 milhões. Este valor poderá ser alterado diante de ajuste de preço decorrente de alterações verificadas no recebimento médio mensal da Carteira quando da data da conclusão da operação.

Adicionalmente, a Companhia, através de sua subsidiária integral Ultra Som Serviços Médicos S.A., assinou contrato de compra e venda de ações e outras avenças para a aquisição de 100% do capital votante da empresa Clínica Nossa Senhora Aparecida Ltda. (Hospital Nossa Senhora Aparecida e Transação NSA, respectivamente).

O Hospital Nossa Senhora Aparecida, localizado em Anápolis (GO), região Centro-Oeste do país, conta atualmente com 53 leitos. A Companhia realizará investimentos de ampliação e modernização da infraestrutura e atualização de máquinas e equipamentos, inclusive com a implantação de centro cirúrgico. Em um imóvel arrendado pela Companhia, adjacente ao hospital, serão instaladas uma clínica médica Hapvida com 13 consultórios para atendimento primário e uma unidade de diagnóstico.

A potencial Transação NSA não somente verticalizará o atendimento hospitalar da carteira existente na região como sustentará o plano de crescimento orgânico do Hapvida no curto prazo, além de prover capacidade adicional para suportar eventual crescimento através de aquisições na região, como a Transação Plamheg, anunciada também nesta data.

O preço de aquisição, que inclui o imóvel do hospital com terreno de 2,5 mil metros quadrados e 3,2 mil metros quadrados de área construída, é de cerca de R$6,0 milhões. Com a conclusão da Transação NSA, a Companhia amplia seu potencial de crescimento verticalizado na região metropolitana de Goiânia, reforçando seu compromisso com a criação de valor para seus acionistas.

A conclusão das Transações hoje anunciadas estão condicionadas a determinadas condições precedentes que podem ou não incluir (i) a negociação bem-sucedida dos respectivos instrumentos contratuais de aquisição e suas respectivas formalizações; (ii) a condução de maneira satisfatória dos procedimentos de diligência legal, contábil e operacional; e (iii) a apreciação e aprovação de órgãos reguladores. Por fim, a Companhia esclarece que as Transações não deverão gerar direito de retirada, na forma da legislação aplicável.