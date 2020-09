ENVIRA | Pandemia paralisa Hospital e impacta população

A pandemia de Covid-19 dá sinais de ter saído do controle das autoridades sanitárias do município de Envira, a 1.220km de Manaus. A denúncia foi feita pelo vereador Francisco de Jesus da Costa, o Tonty (PSL), vice-presidente da Câmara. Segundo ele, em sua cidade não estão sendo respeitados os protocolos de combate ao vírus, que registra aceleração no processo de contaminação e já tem mais de 500 casos confirmados.

“O hospital está praticamente paralisado, com pouco médico, número insuficiente de enfermeiros e assistentes de saúde, falta de medicamentos, respiradores e sem o necessário acompanhamento dos casos testados positivos”, denunciou o vereador de oposição.

Tonty diz não saber o que foi feito com os recursos que foram destinados para suprir as necessidades da pandemia no município. “Alí no município vizinho de Eirunepé, o prefeito Raylan Barroso fretou dezenas de aviões, isso mesmo, foram dezenas de aviões para trazer medicamentos para enfrentar a crise causada pela pandemia. Ele ampliou a estrutura do hospital, com área exclusiva para infectados, fez ampla distribuição de máscaras e álcool gel na cidade, criou barreiras sanitárias aérea e fluvial e tomou outras medidas que, aparentemente surtiram resultados positivos. Por que é que aqui no Envira o sistema de Saúde Pública está abandonado e entra em colapso exatamente num momento crucial de pandemia viral, sem a devida estrutura para proteger e socorrer a população infectada por esse vírus mortal?”, indaga o parlamentar, anunciando que vai recorrer a uma atuação mais enérgica por parte do Ministério Público.