Willace Souza lança pré-candidatura em vídeo com família

O pré-candidato a vereador de Manaus, Willace Souza, lançou nesta terça-feira, (16), um vídeo com a família Souza falando sobre a sua pré-candidatura.

O jovem empresário filho do ex-deputado Wallace Souza, se destacou como um defensor do legado de seu genitor e, agora dará um próximo passo no que ele intitula de “missão de vida”, concorrendo a uma vaga na Câmara Municipal de Manaus.

“Agora eu estou construindo a minha história e tudo isso me motiva, até me emociona, eu sempre estive falando sobre a luta da nossa família e eu tenho muito orgulho em dizer que sou filho de Wallace Souza”, diz Willace.

Orgulhoso do sobrinho, o ex-deputado Carlos Souza, pede que Willace siga os princípios do seu pai e tenha gabinete de portas abertas assim como fazia Wallace Souza. “Eu vejo o sangue do seu pai correr na veia, eu tenho certeza que o Willace vai responder as expectativas do povo, pois não é só uma questão de se eleger, é uma questão de respeito com as pessoas”, disse Carlos.

Willace quer dar continuidade ao legado do pai. “Está no sangue, está na veia e eu me encarrego hoje com muita responsabilidade e muita maturidade. Missão dada é missão cumprida, não vou decepcionar vocês”, afirma.