Rotta lidera primeira reunião da campanha de David Almeida

O pré-candidato a vice-prefeito de Manaus Marcos Rotta (Democratas) liderou, na tarde desta quinta-feira (17), a primeira reunião com a equipe de campanha da chapa liderada pelo pré-candidato à Prefeitura de Manaus, David Almeida (Avante). Na reunião realizada na sede do Avante, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul, o grupo avaliou as estratégias de campanha que começa oficialmente a partir do dia 27 de setembro.

Marcos Rotta enfatizou durante a reunião que a campanha será trabalhada dentro da linha que David Almeida já definiu, de que Manaus pode ter dois prefeitos a partir do ano que vem. Rotta, que foi confirmado como vice-prefeito da chapa, na convenção do Avante realizada no dia 10 de setembro, assumiu a reunião em razão de Almeida estar cumprindo medidas de isolamento social, por conta da contaminação por Covid-19.

“O nosso prefeito David Almeida determinou que nós nos reuníssemos para manter os trabalhos alinhados. Nesse sentido, como David mesmo já disse, de que numa eventual vitória da nossa chapa, Manaus terá dois prefeitos, ele nos direcionou a presidir essa reunião onde começamos a afinar as estratégias de campanha, que está a dez das de começar”, disse Rotta.

Durante a reunião com o comando de campanha ficou definido que Marcos Rotta assume toda a agenda política de David Almeida, até a recuperação da saúde e assim que ele voltar às atividades, os dois vão dividir os trabalhos de campanha em Manaus. “Nós estamos juntos nessa campanha pelo bem de Manaus, mas pela estratégia vamos nos dividir pelos bairros da cidade, para poder levar as nossas propostas, no corpo a corpo, ao maior número de pessoas, seguindo as medidas de segurança contra a Covid-19”, explicou o pré-candidato a prefeito.