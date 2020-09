Empreendedores tentam driblar a crise com pizzas diferenciadas

A pandemia causada pelo novo coronavírus se tornou uma pedra no sapato de todo o empreendedor. Desde quando o vírus chegou ao Brasil, pelo menos 716.000 empresas fecharam as portas, de acordo com uma Pesquisa do IBGE.

Mas o que para alguns é um pesadelo, para outros é uma chance de empreender. Como o caso da “Pizza cone Manaus”, criada pelo empreendedor Jhonatas Souza, 23 e o Cheff de cozinha Jean Henson, 30.

Foto: Divulgação

A dupla embarcou na onda dos alimentos delivery e ousou fazer diferente pra chamar atenção do público “Estive em São Paulo e encontrei vários lugares que trabalham com esse tipo de pizza, lembrei que já havia experimentado aqui em Manaus, mas nada tão popular como no sudeste” afirma o empresário Jhonatas

De acordo com o Cheff de cozinha Jean Henson, seu desejo é que a capital amazonense se torne referência em diversidade gastronômica “Não sou a primeira pessoa trabalhar nesse tipo de negócio, porém isso não significa que a Pizza Cone seja algo popular, em quantas esquinas você encontra um restaurante assim ?” Conta Henson

Onde encontrar ?

A “Pizza Cone Manaus” funciona de Sexta à Domingo, a partir das 19h. Você encontra nas redes sociais.

Instagram

https://instagram.com/pizzaconemanaus_?igshid=1c8888p9vzg25