PSD LANÇARÁ WANDERLAN RAMALHO E CLOVES BRELAZ COMO PRÉ- CANDIDATOS A PREFEITO E VICE DE AUTAZES

Nesta quarta-feira, 16, será realizada a Convenção Municipal do Partido Social Democrático- PSD, do Partido da Mobilização Nacional- PMN e Partido PODEMOS no município de Autazes.

O local escolhido para a oficialização dos candidatos foi o Balneário do Cacau, localizado no bairro Santa Luzia. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a convenção seguirá todas as recomendações dos órgãos de saúde, visando garantir a segurança de todos os participantes.

A convenção partidária a ser realizada nesta quarta, promete agitar o cenário político no município de Autazes, uma vez que, o Partido Social Democrático- PSD estará realizando a pré-candidatura de Wanderlan Ramalho para prefeito de Autazes e como vice o Dr. Cloves Brelaz. A chapa para disputar a prefeitura “baterá” de frente com a convenção do atual prefeito de Autazes Andresson Cavalcante que tenta a reeleição na cidade.

É a primeira vez que Wanderlan, mais conhecido como “Baixinho” no município, vai se submeter a cargo eletivo. O candidato é pós graduado em gestão pública, é funcionário efetivo da Prefeitura de Autazes, visto ainda que já respondeu por três vezes pela Secretaria de Finanças em Autazes, além da Secretaria de Administração de Tefé e Coari.

O pré-candidato a prefeito, salientou que traz consigo a esperança para o povo, que ao lado do seu vice Dr. Cloves Brelaz, juntos serão as grandes apostas para o futuro de Autazes. “Nosso objetivo principal é de propiciar políticas públicas que melhorem a qualidade de vida das pessoas, principalmente, oportunizando a geração de emprego e renda, além da preocupação com a mobilidade urbana do município, bem como, em proporcionar melhor assistência nas áreas da saúde, educação e segurança pública”, declarou.

A estimativa é que durante a convenção partidária, os partidos PSD, PODEMOS e PMN confirmem 60 nomes como candidatos ao legislativo, sendo 20 candidatos por partido, dividido por 14 homens e 6 mulheres em cada.

Vale ressaltar que além da pré-candidatura de Wanderlan Ramalho, somente mais três candidatos estarão na disputa pelo cargo de prefeito em Autazes.