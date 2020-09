Partido do vice-presidente Hamilton Mourão declara apoio a David Almeida para prefeito

O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) no Amazonas decidiu, por meio de convenção, nesta quarta-feira (16), que vai apoiar o candidato David Almeida (Avante) para Prefeito de Manaus neste pleito de 2020.

A informação foi divulgada em uma Live dupla nas redes sociais, com Almeida, onde o presidente estadual do PRTB e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto informou que David está alinhado às pautas do presidente Jair Bolsonaro e aos investimentos necessários para Manaus, entre eles o transporte público, trânsito, saúde básica e infraestrutura.

Durante a Live, David e Josué trataram de alguns temas que deverão pautar as propostas para a capital. Josué disse que “Manaus não merece mais ser administrada sendo oposição ao governo Bolsonaro” porque necessita do apoio do governo federal e precisa das parcerias com o setor privado para efetivamente melhorar os serviços prestados à população.

David disse que as empresas privadas serão os grandes parceiros da sua gestão e que seus adversários serão “os problemas de Manaus”. “Vou atacar meus adversários. Meus adversários são os problemas de Manaus. Os problemas de mobilidade urbana, transporte coletivo, desemprego, saúde básica”, afirmou. “Vamos colocar no lugar certo aqueles que tiveram a oportunidade de governar Manaus e não fizeram, que é na história”, completou.

Convenção

Durante a convenção partidária do PRTB, que ocorreu 100% virtual, ficou definido que o partido vai lançar 44 candidatos a vereadores.

O presidente do diretório municipal do PRTB, deputado Fausto Júnior desejou sorte a todos os candidatos e um bom trabalho durante essa disputa para prefeito de Manaus e vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Os candidatos ao cargo de vereador do PRTB também serão apoiados pelo fundador e presidente nacional do PRTB Levy Fidelix e do presidente de honra do partido, vice-presidente da República do Brasil, general Hamilton Mourão.